Premijer Slovačke Robert Ficoizjavio je danas da Ukrajina uopšte nije spremna za članstvo u Evropskoj uniji, da nije jasno šta bi mogla da ponudi zauzvrat i upitao šta će EU reći Crnoj Gori, Albaniji i posebno Srbiji.

Fico je reagovao na pisanje lista "Frankfurter algemajne cajtung" o navodnom predlogu nemačkog kancelara Fridriha Merca da Ukrajina dobije status "pridruženog člana" EU i da se na nju proširi obaveza uzajamne odbrane predviđena evropskim ugovorima.

"Politički ubrzano članstvo zemlje koja za to nije spremna izaziva brojna pitanj"”, rekao je Fico u video-obraćanju objavljenom na Fejsbuku.

On je istakao da se neke zemlje godinama pripremaju za članstvo u EU, čak i po cenu "politički samoubilačkih reformi i odluka".

"Šta ćemo reći Crnoj Gori, Albaniji i posebno Srbiji? Da li ćemo njih primiti pre nego što Ukrajina dobije neverovatne evropske privilegije? Ili će im Brisel pokazati srednji prst?", rekao je slovački premijer.

Fico je dodao da nije jasno ni šta bi Ukrajina dala Evropskoj uniji zauzvrat za takav privilegovan status, postavljajući pitanje da li bi Kijev, ukoliko dobije status pridruženog člana, pristao na mirovne pregovore i bio spremniji na ustupke prema zahtevima ruske strane.