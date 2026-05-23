Guverner Kalifornije Gevin Njusom proglasio je vanredno stanje dok se ekipe za hitne intervencije bore sa vremenom da obuzdaju curenje toksične hemikalije u proizvodnom pogonu u okrugu Orindž.

Zbog rizika od pucanja kontejnera koji sadrži lako zapaljivu supstancu, hiljade ljudi je evakuisano iz predostrožnosti, a zvaničnici upozoravaju na moguću eksploziju, piše BBC.

Rezervoar je ispupčen, temperatura raste

Rezervoar sadrži oko 26.500 litara metil metakrilata, veoma isparljive i zapaljive supstance koja se koristi u proizvodnji plastike. Šef vatrogasne službe okruga Orindž, Krejg Kovi, rekao je da se rezervoar „bukvalno ispupčio“ i da su postojala dva moguća scenarija: „Hoće li pući i curiti ili će eksplodirati?“

Zvaničnici su u subotu izvestili da je temperatura unutar rezervoara bila viša nego što se ranije mislilo i da nastavlja da raste. Iako su koristili dronove za merenje spoljašnje temperature u petak uveče i verovali da su ohladili rezervoar na oko 16°C, situacija se ispostavila mnogo ozbiljnijom.

Kada su timovi uspeli da se približe i očitaju merač na samom rezervoaru, shvatili su da je unutrašnja temperatura mnogo viša, na 32°C, sa povećanjem od približno pola stepena Celzijusa na sat.

Kovi je izrazio nadu da će službe za hitne slučajeve moći da uspore hemijske reakcije koje uzrokuju zagrevanje supstance i stvaranje pritiska unutar kontejnera. „Ne možemo jednostavno dozvoliti da stvar otkaže i eksplodira, to je za nas neprihvatljivo“, rekao je Kovi.

Agresivni planovi za najgori mogući scenario

Uzrok kvara rezervoara se još uvek istražuje, a službe za vanredne sipanje kontinuirano posipaju vodu po njemu kako bi stabilizovale temperaturu. Zvaničnici su rekli da je „neispravan ventil“ stvorio „dodatne operativne izazove“.

Kovi je upozorio da je situacija kritična. „Ovo će se smiriti, samo ne znamo kada. Trudimo se da shvatimo kada i kako možemo to sprečiti“, izjavio je. Dodao je da se razvijaju „veoma agresivni planovi“ u slučaju da integritet rezervoara otkaže. Nasipi i brane se grade da bi zadržali hemikalije u slučaju izlivanja i sprečili da dospeju u odvodne kanale ili okean.

Ako rezervoar procuri, „veoma opasne hemikalije“ će se prosuti na parking oko objekta. „Druga mogućnost je da rezervoar može da uđe u termičku lančanu reakciju i eksplodira, što bi uticalo na okolne rezervoare koji takođe sadrže gorivo ili hemikalije“, objasnio je Kovi.

Evakuacije i upozorenja za stanovništvo

Fabrika za vazduhoplovnu industriju nalazi se u gradu Garden Grouv, oko osam kilometara od Diznilenda, koji je van zone evakuacije i radi normalno. Lokalne škole su zatvorene iz predostrožnosti, a izlazi sa nekoliko glavnih autoputeva su blokirani kako bi se ograničio pristup tom području.

Zdravstvena službenica okruga Orindž, dr Regina Činsio-Kvong, rekla je da svako ko primeti „voćni, oštar miris“ treba da obavesti vlasti. „Ako ga osetite, to ne znači nužno da ste izloženi nivou koji izaziva simptome. Ali ne želimo da ga uopšte osetite“, rekla je.

Udisanje isparenja može izazvati respiratorne probleme, iritaciju očiju i vrtoglavicu, ali oni van zone evakuacije od 1,6 kilometara trebalo bi da budu bezbedni.

Mark Olsen je među evakuisanima. „Probudile su me sirene koje su prolazile kroz naše ulice. Onda su mi rekli da se evakuišu, pa sam zgrabio neke stvari i otišao“, rekao je za NBC LA. Neizvesnost oko toga šta će se desiti i kada će moći da se vrati kući izaziva mu veliku frustraciju.

Reakcija kompanije

Fabrika je u vlasništvu kompanije GKN Aerospace, proizvođača delova za avione sa sedištem u Velikoj Britaniji. Portparol kompanije se izvinio lokalnim stanovnicima.

„Situacija se i dalje razvija i mi smo potpuno fokusirani na saradnju sa službama za vanredne situacije, specijalizovanim timovima za opasne materijale i nadležnim organima kako bismo osigurali bezbednost lokalne zajednice, naših zaposlenih i svih ostalih koji su uključeni“, navodi se u saopštenju.