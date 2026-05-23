Slušaj vest

Tri volontera Crvenog krsta preminula su u Demokratskoj Republici Kongo od sumnje na ebolu.

Organizacija je saopštila da su verovatno oboleli dok su rukovali telima preminulih osoba pre nego što je epidemija zvanično proglašena.

Veruje se da su se zarazili virusom 27. marta dok su radili u istočnom regionu Ituri na projektu koji nije povezan sa virusom. Smatra se da su volonteri među prvim žrtvama trenutne epidemije ebole u ​​DR Kongu, koja je do sada odnela više od 170 života, sa 750 sumnjivih slučajeva, javlja BBC.

Služili su zajednici „hrabro i humano“

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (MFDK) saopštila je da su preminuli Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo i Adžiko Čandiru Vivijen služili svojim zajednicama „sa hrabrošću i humanošću“.

U vreme kada su radili sa telima preminulih, epidemija „još nije bila uspostavljena“. Volonteri su umrli između 5. i 16. maja, a radili su u gradu Mongbvalu, koji se sada smatra epicentrom epidemije.

SZO proglašava „veoma visok“ rizik od širenja retkog tipa virusa

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je u petak podigla procenu rizika po javno zdravlje od virusa u DR Kongu sa „visokog“ na „veoma visok“. Šef SZO, dr Tedros Adhanom Gebrejesus, dodao je da je rizik u širem afričkom regionu „visok“, ali da ostaje „nizak“ na globalnom nivou.

1/11 Vidi galeriju Kongo ebola Foto: Moses Sawasawa/AP, Dirole Lotsima Dieudonne/AP

Epidemija uključuje retki soj ebole poznat kao Bundibugjo, za koji ne postoji dokazana vakcina i koji ubija oko trećinu zaraženih. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da dodirivanje tela osobe koja je preminula od ebole može da proširi virus jer telesne tečnosti ostaju veoma zarazne čak i nakon smrti.

Virus se širi regionom, letovi su obustavljeni

Slučajevi virusa zabeleženi su i u susednoj Ugandi, čije je Ministarstvo zdravlja u subotu potvrdilo tri nova slučaja, čime je ukupan broj potvrđenih infekcija u toj zemlji porastao na pet. Istovremeno, Afrički centri za kontrolu bolesti upozorili su da je još 10 zemalja na kontinentu u opasnosti od infekcije: Angola, Burundi, Centralnoafrička Republika, Republika Kongo, Etiopija, Kenija, Ruanda, Južni Sudan, Tanzanija i Zambija.

Vlada DR Konga je u subotu obustavila sve komercijalne i privatne letove do i iz Bunije, glavnog grada provincije Ituri. „Humanitarni, medicinski ili hitni letovi biće dozvoljeni samo uz posebnu dozvolu vazduhoplovnih i zdravstvenih vlasti“, saopštilo je ministarstvo saobraćaja.