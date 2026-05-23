U Kijevu je ponovo proglašena vazdušna uzbuna, kao i u više oblasti Ukrajine, pokazuju podaci onlajn mape ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju.

Prema tim podacima, uzbuna je u Kijevu proglašena u 23.05 po moskovskom vremenu, prenose RIA Novosti.

Vazdušna opasnost proglašena je i u Kijevskoj, Černigovskoj, Sumskoj, Poltavskoj, Harkovskoj i Kirovogradskoj oblasti, kao i u delovima Dnjepropetrovske i Nikolajevske oblasti.

U Kijevu su ranije danas odjeknule eksplozije, javila je ukrajinska televizija ICTV.

"Eksplozije u Kijevu", navedeno je u objavi Telegram kanala "Fakti ICTV".

Kako je prenela agencija, prethodno je u Kijevu bila proglašena vazdušna uzbuna.

Kurir.rs/RIA Novosti

