Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države i Iranbi trebalo da do sutra popodne objave finalizaciju nacrta predloga mirovnog sporazuma kojim bi se okončali sukobi na svim frontovima, izjavio je danas neimenovani izvor.

Kako je izvor rekao za Vašington tajms, nacrt predloga je usaglašen danas u ranim jutarnjim satima i trebalo bi da bude objavljen u roku od 24 sata.

Glavni pregovarači, među kojima su predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Ghalibaf, potpredsednik SAD Džej Di Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i savetnik Džared Kušner, odobrili su nacrt.

Verzija sporazuma poslata je liderima obe zemlje na konačno odobrenje, navodi list.

Ukoliko bude uspešan, sporazum bi mogao da pretvori šestonedeljno primirje u trajni mir, iako je američki predsednik Donald Tramp nagovestio mogućnost novih vojnih napada.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Detalji mogućeg sporazuma o prekidu vatre i dalje nisu poznati, a nije jasno ni kako će biti rešena ključna pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa, ukidanja sankcija i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, koji je uglavnom zatvoren od početka rata 28. februara, navodi Vašington tajms.

Pakistanski feldmaršal Sied Asim Munir učestvovao je u pregovorima kako bi se smanjile razlike između SAD i Irana nakon višenedeljnih borbi koje su dovele do blokade Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte.

U Teheran je stigla i katarska delegacija u okviru poslednjih diplomatskih napora da se sporazum privede kraju.

Munir je, prema izvorima, bio ključni posrednik u više sastanaka kako bi se nacrt usaglasio i prosledio rukovodstvima.

Bela kuća nije želela da pruži komentar.

Kako navodi list, u Vašingtonu su se pojavili znaci mogućeg napretka: Vens se neočekivano vratio iz Ohaja, a očekuje se da će Tramp održati konferencijski poziv sa liderima Bliskog istoka nakon sastanka sa timom za nacionalnu bezbednost.

Iran je saopštio da pregovori napreduju i da će preostale razlike biti rešavane u narednoj fazi.

Američki državni sekretar Marko Rubio nagovestio je da bi rešenje moglo biti blizu, dok je Tramp izjavio da su šanse za dogovor "50:50".

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

Tramp je ranije upozorio da bi u slučaju neuspeha Iranu mogle da budu nanete "veoma teške posledice", dok je istovremeno govorio o mogućnosti brzog završetka rata.

Iran, s druge strane, odbacuje zahteve za odustajanje od obogaćivanja uranijuma i insistira na ukidanju sankcija i deblokadi sredstava, dok takođe, traži da brodovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz plaćaju taksu.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je sporazum između SAD, Irana i više drugih zemalja "uglavnom usaglašen", ali da se još razgovara o završnim detaljima koji će "uskoro biti objavljeni".

"Završni aspekti i detalji sporazuma trenutno se razmatraju i uskoro će biti saopšteni", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

On je dodao da će, kao deo sporazuma, Ormuski moreuz biti otvoren.

Objava je usledila nakon, kako je naveo, "veoma dobrog razgovora" sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Turske, Jordana i Bahraina.

Tramp je naveo i da je odvojeno razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ocenio da je razgovor "prošao veoma dobro".