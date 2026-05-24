"ORMUSKI MOREUZ OSTAJE POD UPRAVOM IRANA": Teheran odbacio Trampovu najavu kao "nepotpunu i u suprotnosti sa realnošću"
Ormuski moreuz ostaje pod upravom Irana prema najnovijem razmenjenom tekstu između Teherana i Sjedinjenih Američkih Država, javlja iranska agencija Fars.
Agencija je odbacila najavu američkog predsednika Donalda Trampa da će moreuz biti ponovo otvoren kao deo "uglavnom dogovorenog" sporazuma između SAD i Irana, ocenjujući je kao "nepotpunu i u suprotnosti sa realnošću", prenosi Rojters.
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u subotu da je sporazum između SAD, Irana i više drugih zemalja "uglavnom usaglašen", ali da se još razgovara o završnim detaljima koji će "uskoro biti objavljeni".
"Završni aspekti i detalji sporazuma trenutno se razmatraju i uskoro će biti saopšteni", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.
On je dodao da će, kao deo sporazuma, Ormuski moreuz biti otvoren.
