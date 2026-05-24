Ormuski moreuz ostaje pod upravom Irana prema najnovijem razmenjenom tekstu između Teherana i Sjedinjenih Američkih Država, javlja iranska agencija Fars.

Agencija je odbacila najavu američkog predsednika Donalda Trampa da će moreuz biti ponovo otvoren kao deo "uglavnom dogovorenog" sporazuma između SAD i Irana, ocenjujući je kao "nepotpunu i u suprotnosti sa realnošću", prenosi Rojters.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u subotu da je sporazum između SAD, Irana i više drugih zemalja "uglavnom usaglašen", ali da se još razgovara o završnim detaljima koji će "uskoro biti objavljeni".

"Završni aspekti i detalji sporazuma trenutno se razmatraju i uskoro će biti saopšteni", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

On je dodao da će, kao deo sporazuma, Ormuski moreuz biti otvoren.