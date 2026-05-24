Slušaj vest

U napadu je poginula najmanje jedna osoba, dok su 24 povređene, saopštili su zvaničnici. Monitoring grupe su navele da je prema Ukrajini lansirano više od 50 ruskih raketa i preko 700 dronova, gotovo isključivo usmerenih ka Kijevu, što predstavlja jedan od najvećih masovnih napada u poslednjih godinu dana.

1/9 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

Novinari "Kijev independenta" sa terena izvestili su da su čuli, kako su opisali, snažnu seriju raketnih udara na ukrajinsku prestonicu počev od oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, a zatim više puta između 3 i 5 časova ujutru.

Uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je u svim regionima zemlje nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da desetine raketa i stotine dronova lete ka prestonici oko 00:30 sati po lokalnom vremenu.

Nedugo zatim, vazduhoplovstvo je upozorilo na moguće rusko lansiranje balističke rakete srednjeg dometa "Orešnik" prema Ukrajini u 00:55 sati, iako "Kijev independent" nije mogao odmah da potvrdi da li je to oružje korišćeno u napadu.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko izjavio je da je šteta "zabeležena u svakom delu grada".

Zvaničnici su saopštili da je najmanje jedna osoba poginula, dok je 21 povređena širom grada, od kojih je 13 hospitalizovano u Kijevu. Još tri osobe povređene su u susednoj Kijevskoj oblasti, naveo je regionalni guverner Mikola Kalašnik.

Kličko je rekao da je oštećeno najmanje sedam višespratnica u kijevskim četvrtima Obolonski, Ševčenkovski, Dnjeprovski, Holosijevski, Solomjanski i Pečerski.

Ukrajinska državna služba za vanredne situacije saopštila je da je u Ševčenkovskom okrugu došlo do "strukturnog urušavanja" od prvog do petog sprata jedne zgrade. Nekoliko kuća širom grada takođe je pogođeno ruskim projektilima.

Među ostalom oštećenom infrastrukturom u Kijevu, ruske rakete i dronovi pogodili su supermarket, tržni centar, poslovni centar, studentski dom, benzinsku pumpu, garažu, parkirana vozila i više skladišta u različitim delovima grada.

Novinar "Kijev independenta" takođe je prijavio veliki požar u blizini metro stanice Kontraktova plošča nakon raketnog udara.

Generalni direktor Ukrposhta, Igor Smeljanski, izjavio je da je sedište te nacionalne poštanske službe na centralnom Trgu nezavisnosti u Kijevu pretrpelo štetu u napadu.

U Kijevskoj oblasti ruski projektili pogodili su zajednice Fastiv, Buča, Brovari, Bila Cerkva, Višhorod i Borispilj, rekao je Kalašnjik, navodeći da su pogođene stambene zgrade, kuće, garaže, pomoćni objekti i jedno skladište.

Eksplozije su se tokom napada čule i u gradovima Čerkasi i Kropivnicki, kao i u Hmeljnickoj oblasti, prenela je javna televizija Suspilne.

Kao odgovor na napad, poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je podiglo poljske i savezničke borbene avione kako bi zaštitilo poljski vazdušni prostor.

Najnoviji napad usledio je nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiupozorio da Rusija priprema širi napad širom zemlje, uključujući moguću upotrebu rakete srednjeg dometa "Orešnik" protiv Ukrajine.

- Vidimo znake pripreme kombinovanog udara na teritoriji Ukrajine, uključujući Kijev, uz upotrebu različitih vrsta naoružanja. Navedeno oružje srednjeg dometa moglo bi biti upotrebljeno u takvom napadu - rekao je Zelenski, upozoravajući građane da ostanu oprezni.

Rusija je prvi put upotrebila "Orešnik" protiv Ukrajine u novembru 2024. godine tokom napada na grad Dnjepar. Raketa je poslednji put korišćena u napadu na zapadnu Lavovsku oblast 9. januara.

Američka ambasada u Kijevu izdala je slično upozorenje o "potencijalno značajnom vazdušnom napadu" koji bi mogao da se dogodi u periodu od 24 časa. Ambasada nije precizirala koje vrste oružja bi mogle da budu upotrebljene.

Ranije tokom noći, u ruskim udarima povređeni su civili na jugu i istoku Ukrajine, uključujući oblasti Odesa i Harkov. Eksplozije su se čule i u Kijevu dok su ruski dronovi gađali prestonicu, prema navodima Tkačenka.