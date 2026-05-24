Ruske snage su dva puta u jednom danu napale istočni ukrajinski grad Balakliju, zapalivši evangelističku crkvu "Svetlost Jevanđelja" i ranivši civile nakon udara drona.

Ruske snage su u subotu izvele drugi napad na istočni ukrajinski grad Balakliju, zapalivši veliku evangelističku crkvu nakon udara dronom na to područje, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Napad je izazvao veliki požar u crkvi "Svetlost Jevanđelja", a vatra se proširila na približno 1.300 kvadratnih metara, prema navodima hitnih službi.

Crkva pripada evangelističkoj protestantskoj zajednici i služi kao lokalno mesto bogosluženja u gradu. U napadu su oštećeni crkvena zgrada, stambena zgrada i privatne kuće u jednom od naselja Balaklije.

Zvaničnici su naveli da nije bilo žrtava jer je zgrada u trenutku napada bila prazna. Ekipe hitne pomoći i lokalni spasioci rade na mestu napada uprkos riziku od ponovnih ruskih udara.

Balaklija se nalazi u severoistočnoj ukrajinskoj Harkovskoj oblasti, jugoistočno od regionalnog centra Harkovai blizu područja koja su od početka ruske invazije velikih razmera često bila poprište borbi i ruskih napada.

Ranije u subotu, oko 11:35 časova, ruske snage su takođe napale centralni deo Balaklije, pri čemu su povređene tri osobe koje su kasnije zatražile medicinsku pomoć.