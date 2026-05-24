EVANGELISTIČA CRKVA RAZNETA DRONOM! Žestok ruski udar na Balakliju u Harkovskoj oblasti, "Svetlost Jevanđelja" u plamenu! Ima ranjenih! (FOTO/VIDEO)
Ruske snage su u subotu izvele drugi napad na istočni ukrajinski grad Balakliju, zapalivši veliku evangelističku crkvu nakon udara dronom na to područje, saopštili su ukrajinski zvaničnici.
Napad je izazvao veliki požar u crkvi "Svetlost Jevanđelja", a vatra se proširila na približno 1.300 kvadratnih metara, prema navodima hitnih službi.
Crkva pripada evangelističkoj protestantskoj zajednici i služi kao lokalno mesto bogosluženja u gradu. U napadu su oštećeni crkvena zgrada, stambena zgrada i privatne kuće u jednom od naselja Balaklije.
Zvaničnici su naveli da nije bilo žrtava jer je zgrada u trenutku napada bila prazna. Ekipe hitne pomoći i lokalni spasioci rade na mestu napada uprkos riziku od ponovnih ruskih udara.
Balaklija se nalazi u severoistočnoj ukrajinskoj Harkovskoj oblasti, jugoistočno od regionalnog centra Harkovai blizu područja koja su od početka ruske invazije velikih razmera često bila poprište borbi i ruskih napada.
Ranije u subotu, oko 11:35 časova, ruske snage su takođe napale centralni deo Balaklije, pri čemu su povređene tri osobe koje su kasnije zatražile medicinsku pomoć.
Rusija je tokom rata više puta gađala civilnu infrastrukturu, stambena područja i verske objekte širom Ukrajine, dok Moskva negira da namerno napada civile.