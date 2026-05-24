Osumnjičeni napadač je upucan nakon što je otvorio vatru na agente u blizini kontrolnog punkta. Prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju, ali je kasnije podlegao povredama. Još jedan prolaznik je takođe ranjen.

Tajna služba je saopštila da je, prema preliminarnoj istrazi, osoba prišla kontrolnom punktu, izvadila oružje iz torbe i počela da puca na prisutne službenike.

FBI, policija i bezbednosne snage opkolili su područje, dok su pripadnici medija bili primorani da potraže zaklon unutar kompleksa.

Na snimcima se vide pripadnici Tajne službe naoružani puškama kako patroliraju na travnjaku sa severne strane rezidencije. Više novinara nalazilo se usred snimanja priloga o mogućem sporazumu između SAD i Irana kada su se začuli prvi pucnji.

Agenti Tajne službe odmah su povikali "lezi dole" i upozorili na "ispaljene hice". Glavna dopisnica "Ej-Bi-Si njuza" iz Bele kuće, Selina Vang, bila je usred snimanja izveštaja kada je bila primorana da se baci u zaklon.

Na snimku koji je objavila na mreži "Iks" vidi se strah na njenom licu dok se u neposrednoj blizini čuje pucnjava, nakon čega je "potrčala" ka prostoriji za brifinge.

- Čuli su se brojni pucnji dok smo bili u Beloj kući. Rečeno nam je da otrčimo u salu za brifinge - dodala je.

Dopisnica "En-Bi-Si njuza", Džuli Cirkin, rekla je da je ispaljeno između 20 i 30 hitaca.

- Tajna služba je nama koji smo bili okupljeni na severnom travnjaku rekla da utrčimo u salu za brifinge. Pripadnici Tajne službe, sa izvučenim oružjem, rekli su nam da bežimo unutra. Bela kuća je sada pod blokadom - rekla je ona.

Tajna služba je na mreži "Iks" saopštila da je "upoznata sa izveštajima o pucnjavi u blizini 17. ulice i Pensilvanijske avenije severozapadno, na samo jedan blok od Bele kuće i da radi na proveri informacija sa osobljem na terenu".

Direktor FBI-ja Keš Patel napisao je na društvenim mrežama da službe reaguju na pucnjavu i da će "obavestiti javnost čim bude moguće". Istraga je i dalje u toku, a veliki broj policajaca ostao je raspoređen u blizini mesta incidenta.

Blokada dolazi mesec dana nakon pucnjave na večeri dopisnika Bele kuće.