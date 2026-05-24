Policija je pokrenula istragu nakon što su posetioci Nacionalnog parka Krugerpronašli dva krvava tela u reci Limpopo. Veruje se da su žrtve dvostrukog ubistva 71-godišnji muškarac i njegova supruga.

Prethodno je prijavljeno da je par nestao, a rendžeri su pretraživali ogroman park, površine približne Velsu, u potrazi za bilo kakvim tragovima. Poslednji put su viđeni kako ulaze u park kroz kapiju Pafuri u nedelju, 17. maja, u zelenom "ford rendžeru".

Međutim, tri dana kasnije oni se i dalje nisu vratili u kamp, pa su narednog dana zvaničnici pokrenuli opsežnu potragu širom parka. Par je pronađen mrtav u petak, 22. maja.

Tela su bačena kod "Kutka za krokodile", prelaza preko reke koji povezuje Južnu Afriku, Zimbabve i Mozambik, svega 20 minuta vožnje od mesta gde se veruje da su turisti odsedali. Policija je potvrdila da je pokrenuta istraga zbog "dva ubistva i jedne otmice vozila".

- Nismo nikoga uhapsili, ali pratimo veoma ozbiljne tragove - potvrdio je portparol južnoafričke policije.

Ovo su prva ubistva u stogodišnjoj istoriji parka. Popularno turističko odredište čuva 750 dobro naoružanih rendžera kako bi odvratili krivolovce koji ubijaju nosoroge i slonove zbog rogova i kljova.

Njihovo prisustvo, kao i strogo obezbeđeni ulazi i izlazi, znače da kriminal unutar parka gotovo ne postoji.

- Nadali smo se da su skrenuli sa puta i da im se negde pokvario džip, ali onda smo dobili poziv da su pronađena dva tela. Bila su u reci kod "Kutka za krokodile", mesta koje ima pomalo zloglasnu reputaciju, a kada su naši rendžeri stigli, izvukli su tela na obalu. Oboje su bili izbodeni u očigledno veoma brutalnom napadu i bačeni u reku, a njihov terenac je ukraden, tako da je ovo za nas veoma ozbiljan incident. Nikada u istoriji Krugera nismo imali ovakav slučaj i molimo se da ovo ne izazove veliku negativnu reakciju turista koji bi mogli da zaključe da park više nije bezbedno mesto za posetu. Ovo je izuzetno bezbedan nacionalni park i svi smo šokirani - rečeno je iz NP Kruger.

Imena žrtava još nisu objavljena. Nije poznato da li su napadi krokodila, koji žive u vodi reke Limpopo, otežali identifikaciju para.

Nacionalni park je veoma popularan među britanskim, američkim i nemačkim turistima koji dolaze da vide "velikih pet" - slonove, lavove, nosoroge, bivole i leoparde.

Ogromni park površine 12.070 kvadratnih km godišnje donosi procenjeni prihod od 275 miliona funti. Ovogodišnja sezona emisije "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" snimana je tik uz granicu parka, iako su svi učesnici posetili rezervat prirode.