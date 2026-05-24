HOROR NA POPULARNOM SAFARIJU! Dvoje turista BRUTALNO UBIJENO i bačeno u reku PUNU KROKODILA! Čuvena svetska pop zvezda se fotkala na istom mestu!
Policija je pokrenula istragu nakon što su posetioci Nacionalnog parka Krugerpronašli dva krvava tela u reci Limpopo. Veruje se da su žrtve dvostrukog ubistva 71-godišnji muškarac i njegova supruga.
Prethodno je prijavljeno da je par nestao, a rendžeri su pretraživali ogroman park, površine približne Velsu, u potrazi za bilo kakvim tragovima. Poslednji put su viđeni kako ulaze u park kroz kapiju Pafuri u nedelju, 17. maja, u zelenom "ford rendžeru".
Međutim, tri dana kasnije oni se i dalje nisu vratili u kamp, pa su narednog dana zvaničnici pokrenuli opsežnu potragu širom parka. Par je pronađen mrtav u petak, 22. maja.
Tela su bačena kod "Kutka za krokodile", prelaza preko reke koji povezuje Južnu Afriku, Zimbabve i Mozambik, svega 20 minuta vožnje od mesta gde se veruje da su turisti odsedali. Policija je potvrdila da je pokrenuta istraga zbog "dva ubistva i jedne otmice vozila".
- Nismo nikoga uhapsili, ali pratimo veoma ozbiljne tragove - potvrdio je portparol južnoafričke policije.
Ovo su prva ubistva u stogodišnjoj istoriji parka. Popularno turističko odredište čuva 750 dobro naoružanih rendžera kako bi odvratili krivolovce koji ubijaju nosoroge i slonove zbog rogova i kljova.
Njihovo prisustvo, kao i strogo obezbeđeni ulazi i izlazi, znače da kriminal unutar parka gotovo ne postoji.
- Nadali smo se da su skrenuli sa puta i da im se negde pokvario džip, ali onda smo dobili poziv da su pronađena dva tela. Bila su u reci kod "Kutka za krokodile", mesta koje ima pomalo zloglasnu reputaciju, a kada su naši rendžeri stigli, izvukli su tela na obalu. Oboje su bili izbodeni u očigledno veoma brutalnom napadu i bačeni u reku, a njihov terenac je ukraden, tako da je ovo za nas veoma ozbiljan incident. Nikada u istoriji Krugera nismo imali ovakav slučaj i molimo se da ovo ne izazove veliku negativnu reakciju turista koji bi mogli da zaključe da park više nije bezbedno mesto za posetu. Ovo je izuzetno bezbedan nacionalni park i svi smo šokirani - rečeno je iz NP Kruger.
Imena žrtava još nisu objavljena. Nije poznato da li su napadi krokodila, koji žive u vodi reke Limpopo, otežali identifikaciju para.
Nacionalni park je veoma popularan među britanskim, američkim i nemačkim turistima koji dolaze da vide "velikih pet" - slonove, lavove, nosoroge, bivole i leoparde.
Ogromni park površine 12.070 kvadratnih km godišnje donosi procenjeni prihod od 275 miliona funti. Ovogodišnja sezona emisije "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" snimana je tik uz granicu parka, iako su svi učesnici posetili rezervat prirode.
Glumac Adam Tomas proglašen je kraljem džungle u haotičnom finalu, dok je olimpijac Mo Farah završio kao drugoplasirani. Samo prošlog meseca pop zvezda Dua Lipa objavila je fotografije iz parka na kojima je na safariju sa verenikom Kalumom Tarnerom.
