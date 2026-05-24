Nasire Best (21) viđen je kako nervozno šeta kod kontrolnog punkta ispred Bele kuće u subotu u 18:10 časova. Izvukao je revolver i uperio ga prema prozoru kontrolnog punkta pre nego što su agenti otvorili vatru i pogodili ga.

Prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju, ali je kasnije podlegao povredama. Prvi rafal izazvao je blokadu Bele kuće dok je Donald Tramp unutra razgovarao o mirovnom sporazumu sa Iranom. Još jedan prolaznik pogođen je i teško ranjen tokom razmene vatre.

Nasire Best

Naknadno je otkriveno da je Best imao istoriju psihičkih problema i da je bio poznat policiji. Tajna služba je saopštila da je, prema preliminarnoj istrazi, "osoba prišla kontrolnom punktu, izvadila oružje iz torbe i počela da puca na prisutne službenike".

FBI, policija i bezbednosne snage opkolili su područje, dok su pripadnici medija bili primorani da se sklone unutar kompleksa. Na snimcima se vide pripadnici Tajne službe naoružani puškama kako patroliraju severnim travnjakom rezidencije.

Više novinara bilo je usred snimanja priloga o mogućem sporazumu SAD i Irana kada su se začuli prvi pucnji. Agenti Tajne službe odmah su povikali "lezi dole" i upozorili na "ispaljene hice".

Glavna dopisnica "Ej-Bi-Si njuza" iz Bele kuće, Selina Vang, bila je usred snimanja izveštaja kada je morala da se baci u zaklon. Na snimku koji je objavila na mreži "Iks" vidi se strah na njenom licu dok se u blizini čuje pucnjava, nakon čega je "potrčala" ka sali za brifinge.

- Čuli su se brojni pucnji dok smo bili u Beloj kući. Rečeno nam je da otrčimo u salu za brifinge - dodala je.

Dopisnica "En-Bi-Si njuza", Džuli Cirkin, rekla je da je ispaljeno između 20 i 30 hitaca.

- Tajna služba je nama koji smo bili okupljeni na severnom travnjaku rekla da utrčimo u salu za brifinge. Pripadnici Tajne službe, sa izvučenim oružjem, rekli su nam da bežimo unutra. Bela kuća je sada pod blokadom - rekla je ona.

Tajna služba je na mreži "Iks" saopštila da je "upoznata sa izveštajima o pucnjavi u blizini 17. ulice i Pensilvanijske avenije severozapadno, na samo jedan blok od Bele kuće i da radi na proveri informacija sa osobljem na terenu".

Direktor FBI-ja Keš Patel napisao je na društvenim mrežama da službe reaguju na pucnjavu i da će "obavestiti javnost čim bude moguće". Istraga je i dalje u toku, a veliki broj policajaca ostao je raspoređen u blizini mesta incidenta.

Blokada dolazi mesec dana nakon pucnjave na večeri dopisnika Bele kuće.