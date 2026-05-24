Snimak prikazuje kako raketa, prema planu, pada u okean pre nego što eksplodira u plamenu. Ogroman vatreni oblak u obliku pečurke potom se uzdiže ka nebu. Ilon Maskje sletanje nazvao "epskim" i čestitao timu SpaceX-a.

- Postigli ste gol za čovečanstvo.

SpaceX je u petak lansirao Staršip V3 - svoju najveću i najmoćniju raketu do sada - na probni let.

Poletela je sa juga Teksasa, blizu Braunsvila, nakon što je lansiranje odloženo za jedan dan zbog kvara na hidrauličnom pinu. Staršip V3 je dizajniran za lansiranje većeg broja satelita i namenjen je budućim misijama NASAna Mesec.

Pad i eksplozija rakete Staršip V3 u Indijski okean nakon uspešno obavljene misije

Letelica je nosila 20 lažnih Starlink satelita koje je ispustila tokom leta. Poletanje je na kraju bilo uspešno, ali nisu svi motori radili dok je letelica pokušavala kontrolisani povratak.

Staršip ima za cilj da postane prva potpuno višekratno upotrebljiva raketa, ali nakon dramatične eksplozije ništa nije spaseno iz ovog probnog leta.

Ovo je bio 12. probni let Maskove rakete, a uprkos vatrenom završetku, SpaceX je saopštio da je test ispunio glavne ciljeve. Prošle godine eksplozije u vazduhu rasule su ostatke iznad Atlantskog okeana nakon uzastopnih lansiranja Staršipa.

Jedan testni let kompanije SpaceX ugrozio je nekoliko putničkih aviona kada je raketa eksplodirala manje od deset minuta nakon poletanja. Maskov sedmi testni let Staršipa doveo je putničke avione iznad Kariba u "ozbiljnu opasnost", prema navodima američkih zvaničnika.

Dokumenti Federalne uprave za avijaciju pokazali su da je eksplozija Staršipa te januarske večeri ozbiljno ugrozila tri putnička leta. Među ugroženim avionima bio je i avion kompanije "Džetblu" koji je leteo za San Huan. U ta tri aviona ukupno se nalazilo 450 ljudi.

Posadi leta "Džetblu" rečeno je da nastavlja putovanje "na sopstveni rizik". Opasnost je predstavljala rasuta olupina nakon eksplozije širom karipskog neba.

Pilot "Džetblua" morao je brzo da odluči - da leti kroz ostatke padajućih krhotina ili da rizikuje nestanak goriva iznad okeana.

Avioni su bili primorani da uđu u privremenu zonu zabrane letenja dok su, prema pisanju "Volstrit džornala", "kontrolori leta očajnički pokušavali da avione odvedu na sigurno". Sa sličnom dilemom suočili su se i avion kompanije "Iberija" i jedan privatni avion.