Snažna eksplozija odjeknula je u blizini železničke pruge dok je putnički voz prolazio kroz jugozapadni pakistanski grad Kveta u nedelju, pri čemu je poginulo više od deset ljudi, dok je preko 70 ranjeno, saopštili su zvaničnici.

Eksplozija na pruzi u Pakistanu

Snaga eksplozije izazvala je prevrtanje i zapaljenje dva vagona, a gust crni dim uzdigao se u vazduh, prema snimcima objavljenim na internetu.

Napad se dogodio u oblasti gde su bezbednosne snage obično raspoređene, a nekoliko obližnjih zgrada ozbiljno je oštećeno, dok je više od deset parkiranih vozila uništeno, prema rečima svedoka i fotografijama koje kruže društvenim mrežama.

Lekari u lokalnim bolnicama rekli su da su primili veliki broj povređenih, od kojih je 20 u kritičnom stanju. Trojica bezbednosnih zvaničnika izjavila su za AP da je najmanje 16 tela prebačeno u bolnice nakon napada.

Zvaničnici su govorili pod uslovom anonimnosti kako bi mogli da razgovaraju sa medijima.

Zabranjena militantna grupa Oslobodilačka vojska Beludžistana (BLA), koja traži nezavisnost od centralne vlasti Pakistana, preuzela je odgovornost za napad u saopštenju poslatom novinarima. Grupa tvrdi da je meta bio voz koji je prevozio pripadnike bezbednosnih snaga.

Kveta je glavni grad provincije Beludžistan, pogođene pobunom. Region bogat naftom i mineralima dugo je poprište pobunjeničkih aktivnosti niskog intenziteta.

Pobunjenici često napadaju bezbednosne snage, državne objekte i civile u toj provinciji i drugim delovima zemlje.

- Najoštrije osuđujemo napade na nevine civile i duboko žalimo zbog gubitka dragocenih ljudskih života. Teroristički elementi ne zaslužuju nikakvu milost - rekao je portparol vlade Beludžistana, Šahid Rind.

On je naveo da je nakon eksplozije proglašena medicinska vanredna situacija u bolnicama u Kveti i da je pokrenuta istraga. Iako pakistanske vlasti tvrde da su ugušile pobunu, nasilje u Beludžistanu i dalje traje.