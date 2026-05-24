Ruski parlament usvojio je novi zakon kojim se dodatno pooštrava obračun sa sadržajima, organizacijama i idejama koje vlast označava kao pretnju tradicionalnim vrednostima i pravoslavnom identitetu države. Moskva tvrdi da brani porodicu, veru i civilizacijski model Rusije od "moralnog raspada Zapada", dok kritičari upozoravaju da se pod plaštom zaštite tradicije uvodi atmosfera straha, cenzure i progona drugačijih.

Da li Rusija postaje poslednja tvrđava pravoslavnog konzervativizma ili gledamo novi ideološki "lov na veštice" u kojem svako odstupanje može biti proglašeno neprijateljskim? Gde prestaje odbrana vere i države, a počinje obračun sa slobodom mišljenja?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Tomislav Kresović, novinar u publicista i Aleksandar Nikolić, teolog.

- Pa to mora biti crvena linija zato što ruska kultura i ruski nacionalni identitet isključivo počivaju, od nastanka njihove zemlje i njenog ujedinjenja, na crkvenim vrednostima. To je, u stvari, hrišćanstvo u svojoj najzdravijoj osnovi i trenutno je najzdravije očuvano u Rusiji, kome god se to svidelo ili ne. Rusija to mora da uradi zato što ako Rusija to ne uradi - onda nema ko drugi. Problem je u tome što su porodica, moral i životne vrednosti danas nikada više napadnuti, i vidimo da se vodi otvoreni rat protiv Rusije, koji se ne vodi samo spolja nego i iznutra - počeo je Nikolić.

Aleksandar Nikolić - teolog Foto: Kurir Televizija

Zaštita hrišćanskih vrednosti i uloga države

Nikolić je istakao da države sa hrišćanskom tradicijom imaju pravo da štite svoje vrednosti kroz zakone i javni diskurs, uz ocenu da većinsko stanovništvo ima legitimno pravo da oblikuje društveni okvir u skladu sa sopstvenim sistemom vrednosti, uz napomenu o mogućnosti političkih zloupotreba.

- Kada je reč o hrišćanstvu, one države i nacije koje počivaju na hrišćanskim vrednostima moraju da se zaštite, kroz zakone i javnu retoriku, kako bi ukazale na opasnosti. Jer u trenutku kada porodica bude razorena - a porodica je, pre svega, domaća crkva i prva crkva - onda više neće biti ni hrišćanskih država ni pravoslavnih vrednosti kakve danas postoje u Rusiji. Slažem se da tu postoji prostor za potencijalnu političku manipulaciju, ali sa druge strane, budući da je u Rusiji većinsko pravoslavno stanovništvo i da je sistem vrednosti jasno definisan, Rusija, odnosno većina, ima pravo da oblikuje društveni ton koji će dominirati u njenom okruženju.

