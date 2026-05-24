Deluje da su zvaničnici SAD i Irana blizu dogovora o okončanju tekućeg sukoba na Bliskom istoku, rekao je Donald Tramp, a potvrdili zvaničnici obe zemlje u subotu. Mogući sporazum dolazi nakon krhkog, gotovo dvomesečnog primirja i nedelja pregovora.

- Dogovor je u velikoj meri postignut, uz završno usaglašavanje između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran i različitih drugih zemalja, kako je navedeno - napisao je Tramp na Truth Socialu.

On je naveo da je imao "veoma dobar razgovor" sa liderima Katara, Saudijske Arabije, Turske, Pakistana, Jordana, Egipta i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dvoje regionalnih diplomata upoznati sa pregovorima potvrdili su za "En-Bi-Si njuz" da su u razgovoru učestvovali i potpredsednik SAD Džej Di Vens i Stiv Vitkof, te da je razgovor bio pozitivan i da ima napretka.

Ministar spoljnih poslova Pakistana, Išak Dar, pohvalio je "liderstvo i posvećenost dijalogu" američkog predsednika posle razgovora, dok je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan poručio da je njegova zemlja spremna da pruži podršku u sprovođenju mogućeg sporazuma.

Tramp je dodao da je imao i odvojen telefonski razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom koji je "prošao veoma dobro".

- Konačni aspekti i detalji sporazuma se trenutno razmatraju i biće uskoro objavljeni. Pored mnogih drugih elemenata, Ormuski moreuz biće otvoren - rekao je Tramp.

Državni sekretar SAD, Marko Rubio rekao je novinarima u Indiji da je ostvaren "značajan napredak, iako ne konačan".

On je naveo da se radi na okviru koji bi mogao da dovede do ponovnog otvaranja moreuza, ali da će biti potrebna puna saglasnost Irana i kasnija tehnička razrada.

Iranski državni mediji preneli su da bi sporazum mogao da uključi ukidanje sankcija na naftu i deblokadu luka, kao i povratak na "prethodne nivoe" transporta kroz Ormuski moreuz u roku od 30 dana.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghaei izjavio je da su strane "vrlo daleko i vrlo blizu dogovora".

Na američke tvrdnje reagovali su i neki republikanci, uključujući senatore koji su izrazili zabrinutost da bi sporazum mogao da ojača Iran i promeniti odnos snaga u regionu.

Sukob je, prema navodima u tekstu, počeo krajem februara zajedničkim američko-izraelskim napadima na Irani doveo do rasta cena nafte i eskalacije tenzija u regionu.

Rubio je dodao da je moguća objava u vezi sa sporazumom s Iranom kojim bi se zvanično mogao okončati rat na Bliskom istoku.

- Moguće je da će svet u sledećih nekoliko sati dobiti neke dobre vesti - rekao je Rubio novinarima u Nju Delhiju.