Slušaj vest

Tragdeija se dogodila oko podneva po lokalnom vremenu, a 39-godišnjak je navodno pecao na podvodnom plitkom grebenu "Kenedi", udaljenom oko 50 kilometara od obale, piše "Gardijan".

To je područje, smešteno između Kernsа i Taunsvila, popularna destinacija za rekreativni ribolov i ronjenje.

Hitne službe su obaveštene oko podneva, nakon čega je muškarac u kritičnom stanju prevezen do pristaništa "Hul river hids", u blizini grada Tali. Preminuo je od zadobijenih povreda ubrzo nakon što je izvučen na obalu.

Policija Kvinslenda saopštila je da će pripremiti izveštaj za mrtvozornika "nakon iznenadne smrti 39-godišnjeg muškarca koja se ne smatra sumnjivom" na području obale Kasuarija.

- Hitne službe su pozvane na pristanište za brodove "Hul river hids" nešto pre 12 sati, nakon dojave da je muškarca napala ajkula dok se nalazio na grebenu Kenedi. Muškarac je izvučen iz vode i podlegao je povredama - navodi se u saopštenju.

Iako su retki, napadi ajkula već su se događali na grebenima i u plićacima duž obale Kvinslenda. Godine 2021. penzionisani ronilac američke mornarice Rik Betua preživeo je napad bik-ajkule na grebenu Britomart, koji se nalazi oko 30 kilometara južno od grebena Kenedi.

Još nije poznato koja ga je vrsta ajkule napala. Poznato je da su bik-ajkule i tigar-ajkule široko rasprostranjene duž Velikog koralnog grebena. Velike bele ajkule takođe nastanjuju greben, ali su ređe u toplijim vodama.