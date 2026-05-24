Slušaj vest

Turistički čamac koji je prevozio 12 ljudi, uključujući i decu, prevrnuo se u popularnoj pećini u Algarveu, a dve osobe su tom prilikom povređene.

Nezgoda se dogodila u morskoj pećini Benagil kod Lagoa u Portugalu u subotu. Pomorska uprava Portugala saopštila je da je "po dolasku na mesto događaja utvrđeno da su dve žrtve zadobile lakše povrede."

- Posada spasilačke stanice koordinisala je akciju spasavanja, uz podršku lokalnih kajaka i operatera turističkih brodova koji su se nalazili u tom području. Spašene osobe prevezene su u marinu Portimao, gde su im vatrogasci i Nacionalni institut za hitnu medicinsku pomoć pružili specijalizovanu pomoć. Vlasnik plovila je obavešten da organizuje njegovo uklanjanje, jer predstavlja opasnost za plovidbu - stoji u saopštenju Pomorske uprave Portugala.

1/4 Vidi galeriju Pećina u Portugalu u kojoj se prevrnuo turistički čamac pun ljudi Foto: Shutterstock, Printscreen

Putnici su ostali zarobljeni u pećini nakon što se čamac prevrnuo, pa su morali da budu spasavani pomoću čamaca za spasavanje i kajaka. Među putnicima koji nisu povređeni bilo je i petoro dece uzrasta između dve i šest godina, prenosi Koreo da Manja.

Navodno je na plovilu bila i jedna trudnica. Putnici su, prema izveštajima, bili turisti iz Francuske i Španije. Kapetanija luke Portimao, preko zvaničnika Eduarda Pousadasa Godinja, saopštila je sledeće:

- Čamac se prevrnuo, a ljudi su ostali zarobljeni unutar pećine. Reakcija je bila veoma brza i omogućila je da svi budu spaseni bez težih povreda.

Pokrenuta je istraga o nesreći. Britanski turisti su i 2023. godine "za dlaku izbegli smrt" kada se turistički čamac prevrnuo uz obalu istog područja u Portugalu. Plovilo sa 36 ljudi, uključujući četvoro dece, bilo je blizu potonuća nakon što je počela da ulazi voda u čamac.

Dramatične fotografije prikazale su tada čamac, koji se takođe vraćao sa izleta do pećine Benagil, prevrnut i gotovo potpuno pod vodom nakon spasilačke akcije.