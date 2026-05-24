Dronovi progone i ubijaju vojnike kao divljač. Šta se dešava kod Pokrovska? "Zonom smrti" u Ukrajini vladaju dronovi. Područje duž fronta toliko je opasno da je ruska prolećna ofanziva praktično zaustavljena, jer je Rusijaovde već pretrpela previše žrtava.

- Oni su svesni da ovde veoma brzo mogu biti ubijeni ili ranjeni i to masovno - rekao je za DW vojni ekspert Niko Lange.

Da li bi ovakva zona sa dronovima mogla uspešno da brani i druge države od agresivnog ponašanja Rusije?

- Pre svega zemlje istočnog krila NATO-a trebalo bi da razmisle kako da povećaju svoju borbenu moć - odgovara ekspert Lange.

Izuzetno opasno i za ljude i za tehniku

"Zona smrti" proteže se sa obe strane fronta - u pojasu između 20 i 30 kilometara koji je potpuno opustošen. Najčešće se koriste jeftini dronovi, koji ipak nanose ogromnu štetu.

Na satelitskim snimcima okupiranog grada Pokrovskane vidi se mnogo vojnika, jer mogu da se kreću samo pod zaklonom. Tenkova i drugih vozila gotovo da nema - dronovi ih previše lako otkrivaju i uništavaju.

Kako objašnjava dopisnik "Dojče velea" Nik Konoli, vojnici mogu transportom da stignu samo do oko 15 kilometara od fronta, a zatim moraju peške do svojih položaja. Jedan ukrajinski vojnik kaže da su tokom povratka sa fronta dva drona eksplodirala na samo metar od njega.

- Situacija je bila potpuno haotična. Ruski izviđači već su bili blizu nas. Sve vreme smo pokušavali da se krećemo pod zaštitom drveća. Krenuli smo u zoru, a stigli tek uveče - kaže on.

"Zona smrti" sa obe strane fronta obuhvata pojas širine 50 do 60 kilometara i dužine 1.200 kilometara. U tom području izvođenje velikih konvencionalnih operacija veoma je teško, ako ne i nemoguće. Zbog toga je sporno da li se uopšte može sprovesti ofanziva ili postići proboj.

- Više nema masovnih tenkovskih napada kao na početku rata. Oni ni tada nisu bili naročito efikasni, a sada su potpuno neupotrebljivi. Ruski vojnici kreću se uglavnom u malim grupama peške, na kvadovima ili motociklima, čak i na konjima, pokušavaju da prođu kroz zonu. Rat u Ukrajini danas se praktično sastoji od mnoštva takvih mini-bitaka - opisuje Nik Konoli.

Snimci iz Pokrovska više nisu trijumfalni

Rusija tvrdi da je posle godina borbi konačno zauzela Pokrovsk, ali se grad i dalje nalazi u "zoni smrti".

- Na početku rata viđali smo mnogo snimaka sa ruskom zastavom iznad ukrajinskih gradova, emitovanih na televiziji uz veliku pompu. Sada se, međutim, vide drugačiji snimci ruskih jedinica sa visokim gostima iz Moskve kako trče kroz ruševine Pokrovska i drže zastavu, ali nisu u stanju da je podignu a da se neprestano ne osvrću oko sebe - kaže reporter "Dojče velea".

U međuvremenu je postalo znatno teže zadržati osvojene teritorije. Grad je zaista pod kontrolom tek kada je protivnik udaljen 30 do 40 kilometara. Takozvane zone smrti imaju makar jednu prednost za Ukrajinu - omogućavaju joj lakše regrutovanje vojnika.

Mnogo je lakše ubediti ljude da postanu piloti dronova nego da ratuju u pešadiji na prvoj liniji fronta.

"Odnos snaga se pomera u korist Ukrajine"

Da li rat u Ukrajini zbog ovakvih zona postaje nepredvidiv za Rusiju i može li to dovesti do mirovnih pregovora?

- Vladimir Putin namerava da nastavi rat, ali menja način njegovog vođenja. Rusija sada mora da računa i sa napadima na sopstvenoj teritoriji, a postoje i finansijski problemi. Osim toga, možda će morati da pribegne agresivnijim metodama regrutacije vojnika. Potrebno joj je više vojnika, ali to ne može lako da priušti. Zato mislim da se odnos snaga polako pomera u korist Ukrajine, što rusku stranu dovodi u dilemu kako dalje voditi rat. Kao što sam rekao - Putin definitivno namerava da ga nastavi, čak i ako postane smrtonosniji i dovede do gubitka još više vojnika. Ne treba imati iluzije po tom pitanju - kaže vojni ekspert Niko Lange.

Mnogo toga zavisi i od ponašanja američkog predsednika Donalda Trampa, koji je jednom već obustavio razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom. Problem bi moglo da bude i eventualno gašenje satelitske mreže Starlink. Zato Ukrajina razvija sopstvenu mrežu za "zonu smrti".

Kako objašnjava Nik Konoli, Ukrajinci su većinu informacija prikupili pomoću svojih izviđačkih dronova koji patroliraju duž linije fronta. Podaci se skupljaju u platformi nazvanoj "Delta", koja ih obrađuje kako bi komandantima na terenu pokazala šta se događa, kojim resursima raspolažu i šta ima ruska strana. Zatim se pomoću veštačke inteligencije prave procene šta bi Rusija mogla sledeće da preduzme na osnovu dosadašnjeg iskustva.

Ukrajina sve manje zavisi od Trampovih odluka

Ukrajina ima još jednu prednost - tehnologije koje su joj potrebne može da kupi na svetskom tržištu i sklapa ih na licu mesta, pa ne zavisi od Trampovih dozvola niti od sporog pokretanja proizvodnje evropske odbrambene industrije.

Ukrajina može na vreme da obezbedi ono što joj je potrebno i da pokuša da bude inovativnija od Rusije, može da računa na tehnologije i znanje iz celog sveta.

Ali može li Ukrajina da "izveze" model "zone smrti" i drugim zemljama koje se osećaju ugroženim od Rusije?

- To je legitiman metod odvraćanja. Za to su potrebne određene vojne sposobnosti, uključujući povoljnu municiju, navođene rakete i dronove. Jednako je važno i postojanje veoma razvijenog elektronskog ratovanja. Tako nešto je posebno potrebno baltičkim državama i svuda na istočnom krilu NATO-a - kaže Niko Lange.