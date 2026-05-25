Ta raketa može da nosi nuklearne i konvencionalne bojeve glave, kao i druge tipove raketa u napadima na ukrajinsku vojnu komandu i kontrolne objekte, vazduhoplovne baze i vojne i industrijske kompanije. Ministarstvo nije preciziralo koji gradovi su bile mete.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prethodno je izjavio da je Rusija uporerbila tu moćnu raketu tokom masovnog napada dronovima i raketama na Kijev u kome je ubijeno najmanje dvoje ljudi. To je treći put da je raketa "Orešnik" upotrebljena u četvorogodišnjem ratu.

U vazdušnom napadu oštećene su zgrade širom glavnog grada Ukrajine uključujući vladine zgrade, stambene zgrade, škole i pijaca, rekle su ukrajinske vlasti.

Kako su navele, u napadu je ranjeno najmanje 83 ljudi. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je taj napad odmazda za ukrajinske napade na civilne objekte na ruskoj teritoriji, bez dodatnih detalja.

Ruski predsednik Vladimir Putin u petak je osudio napad dronom na studentski dom u istočnoj Ukrajini koja je pod kontrolom Rusije, a za koji Moskva optužuje Kijev.

Putin je tada naredio ruskoj vojsci da podnese predloge za odmazdu. On je rekao da nije bilo vojnih ili policijskih objekata blizu te škole.

Broj poginulih u udaru na studentski dom u Starobilsku porastao je na 21, a operacije potrage i spasavanja su završene, saopštila je pres služba ruskog Minsistaratva za vanredne situacije.

Kako je navedeno 42 ljudi je povređeno u napadu koji se dogodio u petak uveče. Vlasti, koje je postavio Kremlj u oblasti Lugansk, proglasile su nedelju i ponedeljak za dane žalosti.

Tokom hitnog sastanka Saveta bezbednosti UN o tom udaru, održanom na zahtev Rusije, ukrajinski ambasador Andrij Melnjik negirao je optužbe svog ruskog kolege da je načinjen ratni zločin i rekao da je to "čista propagandna predstava", tvrdeći da je cilj operacije, koja je izvedena 22. maja, isključivo bila ruska ratna mašinerija.

Ukrajina i njeni saveznici optužuju Rusiju da redovno gađa civile i ključnu civilnu infrastrukturu od početka rata, što Kremlj negira.

Rusija je prvi put upotrebila raketu Orešnik sa više bojevih glava na ukrajinski grad Dnjepar u novembru 2024. godine. Raketa je upotrebljena drugi put u januaru u zapadnoj ukrajinskoj oblasti Lavov.

U poslednjem napadu Rusije na Ukrajinu korišćeno je 600 dronova i 90 raketa lansiranih iz vazduha, mora i sa kopna, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage.

Ukrajinska vazduhoplovna odbrana uništila je ili blokirala 549 dronova i 55 raketa, a 19 raketa nije stiglo do svog cilja, navedeno je u saopštenju.

Ruske lokalne vlasti su takođe javile da je u udaru ukrajinskog drona na ruski grad Grajvoron, u Belgorodskoj oblasti poginuo jedan civil.

Rusko Ministsarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage oborile ili blokirale 33 ukrajinska drona noćas, uključujući i iznad Moskovske oblasti, zapadne i jugozapadne Rusije i Krima.

Nemačka osudila rusko korišćenje raketnog sistema Orešnik za napad na Ukrajinu

Nemački kancelar Fridrih Merc osudio je rusko korišćenje raketnog sistema Orešnik u svom poslednjem napadu na Kijev.

Merc je na Iksu (X) napisao da je Rusija "masovno napala civilne ciljeve u Ukrajini".

- Još jednom je u tom procesu raspoređen raketni sistem Orešnik. Savezna vlada oštro osuđuje ovu nepromišljenu eskalaciju - navodi se u objavi. Merc je dodao da "Nemačka i dalje čvrsto stoji na strani Ukrajine".

Crna Gora osudila ruske napade na Kijev

Crna Gora snažno osuđuje brutalne ruske napade na Kijev i druge ukrajinske gradove izvedene protekle noći i poziva Rusiju da obustavi napade na civile i da se uključi u pregovore.

- Rusija je još jednom prekršila međunarodno humanitarno pravo namernim gađanjem civilne infrastrukture, uključujući stambene zgrade, škole i tržne centre, u napadima čiji je cilj terorisanje civila. Takvo neprihvatljivo ponašanje mora odmah prestati - objavilo je Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore na Iksu.

U obajvi se ističe da "Crna Gora još jednom poziva Rusku Federaciju da obustavi svoje neselektivne i kriminalne napade na civile i da se ozbiljno uključi u pregovore".