Urušila se devetospratnica na Filipinima, na desetine ljudi je zarobljeno pod ruševinama
JEZIV SNIMAK
URUŠILA SE ZGRADA, VIŠE OD 20 ZAROBLJENIH POD RUŠEVINAMA! Horor prizor na Filipinima, u toku je akcija spasavanja (VIDEO)
Slušaj vest
Više od 20 ljudi je zarobljeno ispod ruševina zgrade u izgradnji na Filipinimakoja se juče srušila, saopštili su zvaničnici.
Potvrđeno je da je petoro ljudi zarobljeno, uključujući dvoje koji su u kontaktu sa spasiocima, a moguće je da se njih još 18 nalazi ispod ruševina, prenosi agencija Rojters. Višespratna zgrada u izgradnji srušila se u Anđelesu, severno od glavnog grada Manile.
Zvaničnici su saopštili da je 24 ljudi izvučeno iz ruševina i da za sada nema mrtvih, a među njima je i jedan državljanin Malezije.
Istražuju se uzroci, a planovi izgradnje i dozvole pokazuju da je zgrada trebalo da bude devetospratni hotel, ali da se gradio i deseti sprat na kojem je trebalo da bude bazen.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
Reaguj
Komentariši