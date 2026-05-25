Slušaj vest

Više od 20 ljudi je zarobljeno ispod ruševina zgrade u izgradnji na Filipinimakoja se juče srušila, saopštili su zvaničnici.

Potvrđeno je da je petoro ljudi zarobljeno, uključujući dvoje koji su u kontaktu sa spasiocima, a moguće je da se njih još 18 nalazi ispod ruševina, prenosi agencija Rojters. Višespratna zgrada u izgradnji srušila se u Anđelesu, severno od glavnog grada Manile.

Zvaničnici su saopštili da je 24 ljudi izvučeno iz ruševina i da za sada nema mrtvih, a među njima je i jedan državljanin Malezije.

Istražuju se uzroci, a planovi izgradnje i dozvole pokazuju da je zgrada trebalo da bude devetospratni hotel, ali da se gradio i deseti sprat na kojem je trebalo da bude bazen.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaSENATOR U BEKSTVU! Ozloglašeni Dela Rosa optužen za 32 ubistva ispario usred pucnjave u parlamentu Filipina
102 AP Aaron Favila.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE PUCNJAVU U PARLAMENTU FILIPINA! Policija krenula da hapsi senatora, nastala VELIKA panika! (VIDEO)
101 AP Aaron Favila.jpg
PlanetaVELIKI STRATEŠKI ZAOKRET JAPANA! Tokio ponovo izvozi oružje i sprema se za kraj ere pacifizma! Sklopljeni ugovori s ove dve zemlje!
Sanae Takaiči
PlanetaJapan i ova država razmatraju proširenje odbrambene saradnje
profimedia0194713129.jpg