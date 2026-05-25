Više od 20 ljudi je zarobljeno ispod ruševina zgrade u izgradnji na Filipinimakoja se juče srušila, saopštili su zvaničnici.

Potvrđeno je da je petoro ljudi zarobljeno, uključujući dvoje koji su u kontaktu sa spasiocima, a moguće je da se njih još 18 nalazi ispod ruševina, prenosi agencija Rojters. Višespratna zgrada u izgradnji srušila se u Anđelesu, severno od glavnog grada Manile.

Zvaničnici su saopštili da je 24 ljudi izvučeno iz ruševina i da za sada nema mrtvih, a među njima je i jedan državljanin Malezije.