U napadu izraelske vojske na izbeglički kamp u centralnom delu Pojasa Gaze poginulo je troje ljudi - roditelji i njihova šestomesečna beba
Zdravstveni zvaničnici saopštili su da su u napadu na izbeglički kamp Nusejrat poginuli šestomesečno dete i njegovi roditelji, tvrde medicinski radnici, prenosi agencija Rojters.
Napadi u Pojasu Gaze nisu zaustavljeni uprkos prekidu vatre, koji su Izraeli militantni palestinski pokret Hamaspostigli uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u oktobru prošle godine.
Lokalni zvaničnici tvrde da je od prekida vatre u Gazi ubijeno oko 880 Palestinaca, dok izraelska vojska navodi da je u istom periodu ubijeno četvoro njenih vojnika.
