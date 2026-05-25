Zdravstveni zvaničnici saopštili su da su u napadu na izbeglički kamp Nusejrat poginuli šestomesečno dete i njegovi roditelji, tvrde medicinski radnici, prenosi agencija Rojters.

Napadi u Pojasu Gaze nisu zaustavljeni uprkos prekidu vatre, koji su Izraeli militantni palestinski pokret Hamaspostigli uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u oktobru prošle godine.

Lokalni zvaničnici tvrde da je od prekida vatre u Gazi ubijeno oko 880 Palestinaca, dok izraelska vojska navodi da je u istom periodu ubijeno četvoro njenih vojnika.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

