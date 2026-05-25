Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Moskva je potvrdila da je koristila raketni sistem Orešnik

Moskva je potvrdila da je koristila raketni sistem Orešnik

Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen napisala je na "Iksu" da je ruski masivni sinoćnji napad na Ukrajinu pokazao brutalnost Kremlja i nemar za ljudski život i mirovne pregovore.

1/9 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

- Teror protiv civila nije snaga, već očaj - napisala je ona.

Predsednik Francuske, Emanuel Makronnaveo je na istoj društvenoj mreži da ruski napadi "nastavljaju da ciljaju civilne ciljeve u Ukrajini", što je učinjeno i sinoć.

1/23 Vidi galeriju Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

- Francuska osuđuje ovaj napad i upotrebu balističke rakete Orešnik, koji pre svega signalizira neku vrstu bezumnog juriša i ćorsokaka ruskog agresorskog rata - navodi se u Makronovoj objavi.

Makron je dodao da je posvećenost Francuske da nastavi podršku Ukrajini i učini sve što je moguće za pravedan i trajan mir sada samo pojačana.

1/6 Vidi galeriju Francuski predsednik Emanuel Makron držao govor sa naočarima na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Napad je osudio i nemački kancelar Fridrih Merc, koji je na Iksu naveo da Nemačka i dalje čvrsto stoji na strani Ukrajine.

- Rusija je masovno napala civilne ciljeve u Ukrajini. Još jednom je u tom procesu raspoređen raketni sistem Orešnik. Savezna vlada oštro osuđuje ovu nepromišljenu eskalaciju - navodi se u objavi.

1/8 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA