"TEROR PROTIV CIVILA NIJE SNAGA, VEĆ OČAJ" Evropa osudila Rusiju zbog upotrebe balističke rakete "Orešnik" u napadu na Kijev! Oglasili se Ursula, Makron i Merc!
Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen napisala je na "Iksu" da je ruski masivni sinoćnji napad na Ukrajinu pokazao brutalnost Kremlja i nemar za ljudski život i mirovne pregovore.
- Teror protiv civila nije snaga, već očaj - napisala je ona.
Predsednik Francuske, Emanuel Makronnaveo je na istoj društvenoj mreži da ruski napadi "nastavljaju da ciljaju civilne ciljeve u Ukrajini", što je učinjeno i sinoć.
- Francuska osuđuje ovaj napad i upotrebu balističke rakete Orešnik, koji pre svega signalizira neku vrstu bezumnog juriša i ćorsokaka ruskog agresorskog rata - navodi se u Makronovoj objavi.
Makron je dodao da je posvećenost Francuske da nastavi podršku Ukrajini i učini sve što je moguće za pravedan i trajan mir sada samo pojačana.
Napad je osudio i nemački kancelar Fridrih Merc, koji je na Iksu naveo da Nemačka i dalje čvrsto stoji na strani Ukrajine.
- Rusija je masovno napala civilne ciljeve u Ukrajini. Još jednom je u tom procesu raspoređen raketni sistem Orešnik. Savezna vlada oštro osuđuje ovu nepromišljenu eskalaciju - navodi se u objavi.
Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je najmanje dvoje ljudi poginulo, a više od 30 povređeno u ruskom napadu na Kijev, u kom su oštećene vladine kancelarije, stambene zgrade i škole.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)