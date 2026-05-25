Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen napisala je na "Iksu" da je ruski masivni sinoćnji napad na Ukrajinu pokazao brutalnost Kremlja i nemar za ljudski život i mirovne pregovore.

Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

- Teror protiv civila nije snaga, već očaj - napisala je ona.

Predsednik Francuske, Emanuel Makronnaveo je na istoj društvenoj mreži da ruski napadi "nastavljaju da ciljaju civilne ciljeve u Ukrajini", što je učinjeno i sinoć.

Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

- Francuska osuđuje ovaj napad i upotrebu balističke rakete Orešnik, koji pre svega signalizira neku vrstu bezumnog juriša i ćorsokaka ruskog agresorskog rata - navodi se u Makronovoj objavi.

Makron je dodao da je posvećenost Francuske da nastavi podršku Ukrajini i učini sve što je moguće za pravedan i trajan mir sada samo pojačana.

Francuski predsednik Emanuel Makron držao govor sa naočarima na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Napad je osudio i nemački kancelar Fridrih Merc, koji je na Iksu naveo da Nemačka i dalje čvrsto stoji na strani Ukrajine.

- Rusija je masovno napala civilne ciljeve u Ukrajini. Još jednom je u tom procesu raspoređen raketni sistem Orešnik. Savezna vlada oštro osuđuje ovu nepromišljenu eskalaciju - navodi se u objavi.

Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je najmanje dvoje ljudi poginulo, a više od 30 povređeno u ruskom napadu na Kijev, u kom su oštećene vladine kancelarije, stambene zgrade i škole.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

