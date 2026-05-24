PARLAMENTARNI IZBORI NA KIPRU: Očekuje se pobeda krajnje desnice
Građani Kipra danas glasaju na parlamentarnim izborima, na kojima se očekuje dobar rezultat krajnje desnice i slabljenje centrističkih stranaka, koje podržavaju predsednika Nikosa Hristodulidesa.
Za glasanje je registrovano više od 500.000 birača, a oni će birati 56 poslanika od rekordnih 753 kandidata, prenosi agencija Rojters.
Predsednika Hristodulidesa trenutno podržavaju tri centrističke stranke Diko, Dipa i EDEK, ali najnovije ankete pokazuju slabiju podršku birača za najmanje dve od njih.
Ostale tradicionalne političke snage, uključujući desničarsku stranku DISY i komunističku AKEL, takođe gube podršku pod pritiskom novijih rivala.
Ankete pokazuju sve veće dobitke krajnje desničarske stranke ELAM, kao i novih grupa ALMA i Volt, čija se kampanja zasnivala na većoj odgovornosti i iskorenjivanju korupcije.
Glavna pitanja koja se tiču birača na današnjim izborima su troškovi života, pristupačnost stanovanja i migracije.
