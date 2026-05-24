Slušaj vest

Ruska raketa Orešnik ponovo je u centru pažnje nakon što je Moskva potvrdila da je tokom noćnih napada na Ukrajinu koristila to oružje sposobno za nošenje nuklearnih bojevih glava, što je izazvalo oštre kritike francuskog predsednika Emanuela Makrona i zvaničnika EU.

Raketa Orešnik je balistička raketa srednjeg dometa za koju Moskva tvrdi da može da gađa ciljeve širom Evrope i da izbegne moderne sisteme protivvazdušne odbrane, piše Euronews.

Njena prva poznata upotreba zabeležena je tokom napada na ukrajinski grad Dnjepar 2024. godine. Od tada je ovo oružje postalo jedan od najpraćenijih sistema naoružanja Kremlja.

Ruski predsednik Vladimir Putin opisao je Orešnik kao "najsavremenije" oružje sposobno da nosi više bojevih glava i da se kreće hipersoničnim brzinama.

Koliki domet ima Orešnik?

Rusija klasifikuje Orešnik, čije ime potiče od ruske reči za "lesku", kao balističku raketu srednjeg dometa, što znači da može da pogađa ciljeve udaljene između 3.000 i 5.500 kilometara. Ruski vojni zvaničnici tvrde da bi mogao da gađa mete širom velikog dela Evrope.

Beloruski lider Aleksandar Lukašenko izjavio je i da je raketa raspoređena u savezničkoj Belorusiji.

1/4 Vidi galeriju Raketa "Orešnik" Foto: YouTube/ New Horizon TV, Printskrin Youtube

Može li da nosi nuklearne bojeve glave?

Ruski zvaničnici tvrde da je raketa sposobna da nosi nuklearne bojeve glave, iako je u prvom poznatom napadu na Ukrajinu, prema svemu sudeći, korišćena sa nenuklearnim ili lažnim bojevim glavama. Vojni analitičari veruju da bi Orešnik u budućnosti mogao da bude opremljen nuklearnim punjenjem.

Vladimir Putin je tvrdio da udar rakete proizvodi ekstremnu toplotu i da može da uništi duboko zaštićene ciljeve, iako je prvi napad na Dnjepar izazvao relativno ograničenu vidljivu štetu, saopštile su ukrajinske vlasti.

Zašto je raketu teško presresti?

Prema tvrdnjama Kremlja, Orešnik leti brzinom od oko 10 maha, odnosno približno deset puta brže od zvuka. Ruski zvaničnici navode da to praktično onemogućava sadašnje sisteme protivvazdušne odbrane da je presretnu.

Centar za strateške i međunarodne studije u okviru svog projekta "Missile Threat" navodi da "nije neuobičajeno" da balističke rakete ili njihove bojeve glave pri ponovnom ulasku u atmosferu dostižu hipersonične brzine.

1/9 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

Odakle potiče raketa?

Ministarstvo odbrane SAD opisalo je Orešnik kao eksperimentalni sistem zasnovan na ruskoj raketi RS-26 Rubež, mobilnoj interkontinentalnoj balističkoj raketi koja se lansira sa kopna.