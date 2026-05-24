Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na veliki noćni ruski napad na Ukrajinu, u kojem je, prema dostupnim informacijama, povređeno najmanje 83 osobe, a ima i poginulih. Zelenski je poručio da ruski predsednik Vladimir Putin više ne može ni "jasno da izgovori reč 'ura' već umesto toga projektilima gađa stambene zgrade".

- Putin više ne može ni 'ura' jasno da izgovori, samo nešto mrmlja i nerazgovetno govori, a ipak projektilima uništava stambene zgrade. Lansirao je tri projektila na postrojenje za vodosnabdevanje. Zapalio je pijacu. Oštetio je desetine stambenih zgrada. Pogodio je nekoliko običnih škola. Lansirao je svoj 'Orešnik' na Belu Cerkvu. Zaista su podivljali - izjavio je Zelenski.

Zelenski se ovim rečima osvrnuo na snimak Putina koji se proširio društvenim mrežama, a Kremlj ga je brzo obrisao. Na njemu se vidi kako Putin ne uspeva pravilno da izgovori "ura".

Tradicionalni vojni poklič u Rusiji

"Ura" je tradicionalni vojni poklič koji se u Rusiji koristi pri napadima, paradama i proslavama pobede.

Zelenski je naglasio koliko je od presudne važnosti nastaviti sa naporima da se Ukrajini obezbede sistemi protivvazdušne odbrane, posebno oni koji mogu presretati balističke projektile.

- Imati Rusiju za suseda znači živeti pod stalnom pretnjom. Naš narod u Ukrajini tu pretnju obuzdava i zaustavlja. Ali, svet bi trebalo jasno da vidi sa kim ima posla. Ovo je peta godina sveobuhvatnog rata, a od prvih trenutaka to je bio ničim izazvan teroristički rat Rusije protiv života - rekao je Zelenski.

- Činimo apsolutno sve što je u našoj moći da postignemo mir i zaštitimo ljude. Važno je da Ukrajina nije sama. Potrebne su odluke, Sjedinjenih Država, Evrope i drugih, kako bi taj stari 'Orešnik' u Moskvi konačno izgovorio reč 'mir' - dodao je ukrajinski predsednik.

Prema izveštaju ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, ruske snage su tokom noći izvele masovan kombinovani napad, lansiravši 90 projektila i 600 dronova različitih vrsta.