Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da su četiri osobe poginule, a oko 100 povređeno u masovnom ruskom napadu dronovima i raketama na ukrajinsku prestonicu u noći 24. maja, koji je prouzrokovao ogromnu štetu, a kijevski preduzetnici sada saniraju posledice ruskog udara.

Rusija tvrdi da su napadi bili odgovor na ovogodišnji ukrajinski napad na zgradu koledža i studentski dom u Starobilsku, u okupiranom delu Luganske oblasti, tvrdeći da je ubijen 21 student.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je ruski napad, koji je jedan od najvećih ove godine i koji je trajao više sati, oštetio zgrade u "svakom okrugu grada", a meta su bila i brojna preduzeća, izveštava Kijev Independent.

Jedan Kijevljanin je snimio trenutak kada je ruska raketa pala nekoliko metara od njega.

- Danas mi je drugi rođendan - prokomentarisao je on.

Centralni okruži snažno pogođeni

Prema rečima gradonačelnika, Rusija je tokom napada lansirala 90 raketa i 600 dronova.

Rakete i dronovi su izazvali ozbiljnu štetu u nekoliko centralnih okruga Kijeva, koji su obično pošteđeni najtežih ruskih napada i u kojima se nalaze hiljade popularnih barova i prodavnica.

Kafe Hogo, koji se nalazi u istorijskom okrugu Podil, otvoren je samo dan pre napada.

- Otvorili smo kafić tek juče - rekao je suvlasnik Jevgen Prusak (35) za Kijev Independent na licu mesta.

- Čuo sam projektil kako leti iznad moje glave i to me je odmah probudilo. Gotovo odmah sam dobio poruku od alarmnog sistema da su prozori kafića polomljeni - rekao je Prusak.

Kafić, koji je zvanično otvoren 23. maja, oštećen je udarnim talasom krstareće rakete koja je pogodila Ukrajinski nacionalni muzej Černobilja, udaljen manje od 100 metara.

Novinar Kijev Independenta, koji se u to vreme skrivao u obližnjoj metro stanici Kontraktova ploča, bio je svedok posledica napada.

Video je plamen i guste stubove dima kako se dižu iz muzeja, a razbijeno staklo sa uništenih prozora, uključujući i one kafića Hogo, prekrivalo je ulicu stotinu metara.

Podolski okrug, poznat po pešačkim ulicama, parkovima i stotinama prodavnica i restorana, pretrpeo je veliku štetu. Među oštećenim zgradama bio je i Zavertailo, poznati kijevski lanac kafića koji se spremao da otvori novu lokaciju u drugom delu grada.

- Svi prozori su polomljeni, a okviri su nepovratno savijeni, moraće da se zamene - rekao je Stanislav Zavertailo (46), suvlasnik lanaca Zavertailo i Hani, govoreći o svojoj filijali u Podilu.

- Ali bar su zidovi izdržali. Bili su pucali po šavovima, ali i dalje stoje. Trudimo se da ostanemo pozitivni - dodao je.

Tržni centri i kulturne institucije takođe su bili meta

Napad na Kijev, koji su mnogi stanovnici na društvenim mrežama opisali kao najglasniji od početka invazije, takođe je prouzrokovao ogromnu štetu drugim preduzećima širom grada.

Snimci su kružili internetom i prikazuju da su veliki višespratni tržni centar Kvadrat i susedna Lukjanivska pijaca potpuno uništeni u raketnim napadima i naknadnim požarima.

- Tri ruske rakete su pogodile sistem vodosnabdevanja, zapalile pijacu, oštetile desetine stambenih zgrada i nekoliko škola - objavio je predsednik Volodimir Zelenski na Telegramu 24. maja, ističući obim štete na civilnoj infrastrukturi.

Posledice napada na preduzeća su značajne.

- Ono što vidimo jeste da je 47 odsto članova Američke privredne komore pretrpelo štetu ili uništenje svojih prostorija - rekao je predsednik Komore Endi Hunder za Kijev Independent.

- I ta šteta se nastavlja i danas - dodao je.

Kulturni centri su takođe teško pogođeni u noćnom napadu. Kijevska opera, koja se takođe nalazi na Podilu, morala je da odloži izvođenje baleta "Palčica" zbog oštećenja zgrade.

Ukrajinski medij Suspilna je izvestio da su u napadu oštećeni i fudbalski stadion Lobanovski, Nacionalna filharmonija, kulturni centar Ukrajinski dom i Nacionalni muzej umetnosti Ukrajine.

"Najvažnije je da su svi živi"

Uprkos razbijenim prozorima i neprospavanoj noći, kafići Hogo i Zavertailo su sledećeg jutra otvorili svoja vrata za kupce.

- Uključio sam aparat za kafu i video da još uvek radi. Onda sam podigao mlin za kafu sa poda - i radio je. Neki kupci su ušli i pitali da li mogu da dobiju kafu. I zaista mrzim da kažem ne - rekao je Prusak dok je služio kupce u Hogou.

- Očistili smo prašinu, otpad, pa čak i paučinu sa svih strana. Ovde je čistije nego ikad pre. Jutros smo takođe sakupljali delove raketa - rekao je Zavertailo.