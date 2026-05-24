Iran i Sjedinjene Države signalizirali su da se približavaju sporazumu kojim bi se postojeće primirje pretvorilo u dugoročnije rešenje nakon višenedeljnog sukoba.

Obe strane govore o "memorandumu o razumevanju", koji bi trebalo da posluži kao okvir za rešavanje otvorenih pitanja, iako njegov sadržaj još nije potpuno jasan.

Prema dostupnim informacijama, memorandum bi uključivao postepeno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje američke blokade iranskih luka, dok bi se potom pregovaralo o spornim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa.

Ipak, iranski mediji navode da i dalje postoje nesuglasice oko pojedinih klauzula sporazuma. Donald Tramp je izjavio da je dogovor "uglavnom ispregovaran“" ali je poručio da SAD neće žuriti sa njegovim finalizovanjem.

Evo šta se trenutno zna o ključnim tačkama pregovora.

Ormuski moreuz

Američki predsednik Donald Tramp je u subotu objavio na društvenim mrežama da će se kritični plovni put, Ormuski moreuz, ponovo otvoriti u skladu sa memorandumom.

Međutim, više iranskih medija, od kojih su neki bliski Islamskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), izvestilo je u nedelju da će moreuz ostati pod iranskim nadzorom. Tokom perioda od 30 dana, Iran bi dozvolio da se brodarstvo vrati na nivoe pre rata.

Iran zahteva da se američka blokada njegovih luka ukine istovremeno, ali je u nedeljnoj objavi na društvenim mrežama Tramp rekao: "Blokada će ostati na snazi dok se ne postigne, sertifikuje i potpiše sporazum", očigledno misleći na konačni sporazum, a ne na memorandum.

Iranski mediji su naglasili da ponovno otvaranje plovnog puta za brodarstvo ne znači da Teheran odustaje od svojih ratnih pretenzija na strateški usko grlo. U stvari, Iran izgleda signalizira da, iako može dozvoliti da se komercijalni saobraćaj vrati na preratne obime, i dalje namerava da zadrži veći stepen kontrole nad prolaskom kroz moreuz nego što je postojao pre sukoba.

- Moreuz je već otvoren, ali mora doći do koordinacije sa nadležnim iranskim vlastima kako bi se osigurao bezbedan tranzit - rekao je iranski izvor koji je razgovarao sa CNN-om.

- Ormuski moreuz nema nikakve veze sa Amerikom. Ovo je pitanje između nas i priobalnih zemalja - rekao je u subotu portparol Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagaei, posebno sa Omanom.

Tokom sukoba, Iran je rekao da ima pravo da naplaćuje takse komercijalnim brodovima koji tranzitiraju kroz moreuz.

Iranske zalihe uranijuma i obogaćivanje

Potencijalni sporazum između SAD i Irana uključuje obavezu Irana da neće težiti nuklearnom oružju, objavio je CNN u nedelju.

Iran bi se takođe obavezao da će započeti pregovore o odustajanju od svojih zaliha visoko obogaćenog uranijuma i obustaviti svako novo obogaćivanje, prema rečima osobe upoznate sa situacijom.

Iranski zvaničnici insistiraju na tome da pregovori o uranijumu mogu početi tek kada se postigne memorandum o okončanju rata. Uranijum je ključno nuklearno gorivo koje se može koristiti za izgradnju nuklearne bombe ako se obogati do visokog nivoa.

- Nuklearna pitanja se u ovoj fazi ne razmatraju - rekao je Bagaei u subotu.

Poluzvanična novinska agencija Fars je u nedelju saopštila da "Iran nije preuzeo nikakve obaveze u ovom sporazumu u vezi sa predajom nuklearnih zaliha, uklanjanjem opreme, zatvaranjem postrojenja, pa čak ni obavezom da neće graditi nuklearnu bombu".

Tramp je više puta insistirao da će Iran na ovaj ili onaj način morati da se odrekne više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma koji poseduje. Smatra se da je veliki deo toga zakopan nakon američkih udara prošle godine.

Ne očekuje se da će početni memorandum detaljno obuhvatiti obogaćivanje, a pronalaženje načina za prevazilaženje razlika između dve strane biće jedan od glavnih izazova sveobuhvatnog sporazuma.

Tramp je naveo iranski nuklearni program kao ključni razlog za napad i ranije je rekao da bi obustava obogaćivanja uranijuma na 20 godina bila prihvatljiva.

Zamrznuta imovina Irana

Sa svojom ekonomijom u dubokim problemima, Iran zahteva trenutno odmrzavanje milijardi dolara imovine koja se drži u bankama u inostranstvu.

- Na samom početku ovog procesa, status oslobađanja blokirane imovine mora biti razjašnjen - rekao je Bagaei.

Pozivajući se na "informisani izvor", Tasnim je u nedelju rekao da "bez oslobađanja određenog dela blokirane imovine Irana u ovom prvom koraku - zajedno sa jasnim mehanizmom za garantovano, kontinuirano oslobađanje sve blokirane imovine - neće biti sporazuma".

SAD nisu dale nikakvu obavezu o tome kako će se ova imovina, koja se drži u nekoliko stranih banaka, vratiti Iranu.

Sankcije

Iranska ekonomija takođe pati od ogromnog niza međunarodnih sankcija, od kojih su većinu uvele SAD i Evropa.

- Ukidanje sankcija neće biti razmatrano u ovom kratkom vremenskom okviru - rekao je Bagaei u subotu, iako je "zahtev Irana da se ukinu sve sankcije eksplicitno naveden u tekstu".

- Detalji moraju biti dogovoreni nakon što se memorandum finalizuje - dodao je, sugerišući da će suspenzija sankcija biti povezana sa nuklearnim pitanjem.

Iran procenjuje da bi ukidanje sankcija samo na prodaju nafte moglo da generiše skoro 10 milijardi dolara prihoda za vladu tokom perioda od 60 dana, izvestila je državna novinska agencija Fars.

Balističke rakete

Tokom sukoba, američki zvaničnici su rekli da iranske balističke rakete dugog dometa moraju biti uništene.

Tramp je rekao da njegov "konvencionalni program balističkih raketa brzo i dramatično raste". Ali u poslednje vreme se manje govori o tome da će raketni arsenal biti deo širih pregovora, iako Izrael i države Persijskog zaliva to vide kao hitan rizik.

Liban

Takođe nije jasno kako ili da li će se rešavati sukob između Izraela i Hezbolaha u Libanu, koji podržava Iran.

Tasnim je u nedelju izvestio da se formulacija memoranduma odnosi na "proglašenje kraja rata na svim frontovima, uključujući i Liban".

Ali, Tramp je rekao izraelskom premijeru Bendžaminu Netanjahuu da podržava želju zemlje da "održi slobodu delovanja protiv pretnji na svim frontovima, uključujući Liban", rekao je izraelski zvaničnik za CNN.

U razgovoru sa Trampom u subotu uveče, Netanjahu je "naglasio da će Izrael održati slobodu delovanja protiv pretnji na svim frontovima, uključujući Liban, a predsednik Tramp je ponovio svoju podršku ovom principu", rekao je zvaničnik.