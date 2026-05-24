Slušaj vest

Iran je načelno pristao da se odrekne zaliha visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok je vrhovni lider Irana ajatolah Modžtaba Hamnei navodno odobrio nacrt sporazuma, izjavio je zvaničnik administracije američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi novinar Aksiosa Barak Ravid na mreži X.

Kako navodi izvor, iako je Hamnei odobrio nacrt, ostaje otvoreno pitanje da li će to biti pretvoreno u konačan dogovor.

Neimenovani zvaničnik potvrdio je i za CBS News da je iranski lider dao saglasnost na nacrt.

Zvaničnik je naveo da se i dalje vodi "razmena stavova" o pojedinim delovima dogovora, kao i da postoje neslaganja oko formulacija, uz ocenu da su "neke reči važne za nas, a neke za njih".

Prema navodima Aksiosa, SAD i Iran su blizu sporazuma koji uključuje produženje primirja za 60 dana, otvaranje Ormuskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, uz početak pregovora o ograničavanju iranskog nuklearnog programa.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Tokom trajanja primirja Iran bi uklonio mine iz Ormuskog moreuza kako bi plovidba bila slobodna, dok bi SAD zauzvrat ukinule blokadu iranskih luka i deo sankcija povezanih sa izvozom nafte.

Nacrt sporazuma uključuje i obavezu Irana da nikada neće pokušati da proizvede nuklearno oružje, kao i pregovore o obustavi programa obogaćivanja uranijuma i uklanjanju postojećih zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Iran je, prema Aksiosu, preko posrednika dao SAD verbalne garancije o obimu ustupaka koje je spreman da napravi po pitanju obustave obogaćivanja i predaje nuklearnog materijala.

U memorandumu se navodi i da će Izraelu biti dozvoljeno da napadne Hezbolah ukoliko ta grupa pokrene ili izvrši napade na Izrael.