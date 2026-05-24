Turska policija upala je danas u kancelariju Republikanske narodne partije (CHP), glavne turske opozicione stranke, ispaljujući suzavac i gumene metke na pristalice i zvaničnike stranke okupljene ispred ulaza u stranačke prostorije.

To je bio nasilan kraj višesatnog odmeravanja snaga između CHP i njenog novog rukovodstva, koga je imenovao sud.

Politička kriza i sudska odluka o rukovodstvu

Tenzije rastu od četvrtka kada je apelacioni sud poništio izbor Ozgura Ozela za predsedavajučeg stranke iz novembra 2023. godine i suspendovao njega i članove partijskog izvršnog odbora.

Na snimcima lokalnih medija u dvorištu i unutar zgrade vide se ogromni oblaci suzavca i policije u opremi za razbijanje demonstracija kako upada u prostorije, pre nego što je sklonila novinare.

Novinari koji su bili u zgradi u trenutku upada javili su da su uništena vrata i nameštaj.

Oštre optužbe opozicije

Odmah posle upada Ozel je objavio trominutni video preko društvenih mreža u kome je rekao "Pod napadom smo. Naš zločin? Da učinimo našu stranku strankom broj jedan u Turskoj posle 47 godina. Naš zločin? Pobeda nad Strankom Pravde i razvoja", u osvrtu na stranku AKP koju predvodi predsednik Redžep Tajip Erdogan.

"Odupiraćemo se ovde do kraja. I ako nas nasilno uklone nastavićemoo naš marš ka adminstraciji na trgu", rekao je on.

U sudskoj odluci rečeno je da Ozela treba da zameni Kemal Kilčdaroglu, njegov prethodnik koji je vodio stranku 13 godina ali nikad nije pobedio ni na jednim izborima.

S druge strane Ozel, na prvim i jedinim izborima kao šef partije, zadao je odlučujući udarac Erdoganovoj Stranci pravde i razvoja na lokalnim izborima 2024. godine.

Opozicija je saopštila da je odluka suda politički motivisana sa namerom da oslabi stranku dok se bori pod talasom sudskih slučajeva uperenih protiv njenih članova i izabranih zvaničnika.

Sledeći predsednički izbori treba da se održe 2028. godine, ali Erdogan može da sazove prevremene izbore. Njegov glavni protivnik, gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu, član CHP-a, u zatvoru je od marta prošle godine i sudi mu se pod optužbama za korupciju.

Mnogi posmatrači kažu da sudski slučajevi protiv CHP-a, uglavnom usmereni na navode o korupciji, imaju za cillj da neutrališu partiju pred naredne izbore. ;Turska vlada insistira da su turski sudovi nepristrasni i deluju nezavisno od političkih pritisaka.

Kriza u Ankari i pokušaji rešavanja sukoba

Velika većina stranke CHP podržava Ozela. On i većina članova su bili u seditu CHP-a u glavnom gradu Ankari od sudske presude u četvrtak, i onemogućavali novom rukovodstvu da uđe.

Rivalski timovi trebalo je da se sastanu danas popodne da nađu rešenje za taj ćorsokak.

Rano danas masa se okupila ispred kancelarije, a posmatrao ih je sve veći broj policajaca.

U snimku preko društvenih mreža Ozel je rekao da su oni ispred zgrade poslati da zastraše članove CHP-a.

Advokat Kilčdaroglua poslao je zahtev policiji Ankare da pomogne u pražnjenju zgrade. Iz kancelarije guvernera Ankare izdato je saopštenje u kome se odobrava taj zahtev.

Policijski upad odvija se na početku devetodnevnog praznika za muslimanski festival Eid al Adha, kada su mnogi ljudi na odmoru i van velikih gradova, napominje AP.

Erdogan vlada Turskom prvo kao premijer, a zatim kao predsednik od 2003. godine.

On je pretrpeo izborni udarac 2019. godine kada je CHP preuzela kontrolu nad nekoliko vodećih gradova na lokalnim izborima. U Istanbulu Imamoglu je postao popularna i harizmatična ličnost za koju su mnogi smatrali da bi mogao uspešno da svrgne Erdogana.