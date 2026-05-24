ZELENSKI IZDAO DIREKTNO NAREĐENJE! Ukrajina napala energetsku žilu kucavicu 200 km od Moskve u noći ruskog udara Orešnikom (VIDEO)
Ukrajinske snage su u noći 24. maja izvele uspešan napad dronom na naftnu pumpnu stanicu Vtorovo u Vladimirskoj oblasti Rusije, koja se nalazi oko 200 kilometara od Moskve.
Vest je potvrdila Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), navodeći da je napad izazvao veliki požar.
Ovo je najnoviji u nizu ukrajinskih napada na stratešku rusku energetsku infrastrukturu, piše Kijevski independent.
Strateški značaj pogođenog objekta
Crpna i otpremna stanica Vtorovo je ključno infrastrukturno čvorište kojim upravlja Transnjeft, ruski državni monopol za cevovode.
Postrojenje pumpa sirovine iz rafinerija u centralnoj Rusiji do izvoznih terminala i domaćih potrošača i od ključnog je značaja za snabdevanje gorivom cele Moskovske oblasti.
Takođe snabdeva gorivom glavne ruske aerodrome u blizini Moskve, uključujući Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo.
Napad u noći ruskog udara na Kijev
Prema izveštaju SBU, napad su tokom noći izvršili operateri dronova iz elitne jedinice Alfa, postupajući po naređenju predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.
Udar je pogodio pumpnu stanicu i izazvao požar koji se proširio na 800 kvadratnih metara.
Napad SBU dogodio se iste noći kada je Rusija pokrenula jedan od najintenzivnijih napada na Kijev od početka invazije, koristeći stotine dronova i desetine raketa, uključujući balističku raketu srednjeg dometa "Orešnik".
U napadu su oštećene stambene zgrade, važne vladine zgrade, muzeji i druga civilna infrastruktura, pri čemu su ubijene četiri osobe, a skoro 100 je povređeno.
SBU najavljuje nove udare
- Za razliku od neprijatelja, koji cilja civilnu infrastrukturu i civile, Ukrajina napada isključivo vojne i strateške ciljeve koji služe ruskoj agresiji - saopštila je SBU.
Ukrajina redovno napada ruska naftna postrojenja i vojne objekte sopstvenim oružjem dugog dometa.
Kako je domaća proizvodnja dronova rasla i poboljšavala se, tako je rasla i sposobnost Ukrajine da poremeti rusku proizvodnju goriva, vazdušne operacije i izvoz.
- SBU već priprema nove specijalne operacije. Intenzitet ukrajinskih napada na rusku teritoriju će se samo povećavati. Naše sankcije dugog dometa će nastaviti da deluju - rekao je šef SBU Jevgen Hmara.
(Kurir.rs/Kijev Independent)