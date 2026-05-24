Slušaj vest

Ukrajinske snage su u noći 24. maja izvele uspešan napad dronom na naftnu pumpnu stanicu Vtorovo u Vladimirskoj oblasti Rusije, koja se nalazi oko 200 kilometara od Moskve.

Vest je potvrdila Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), navodeći da je napad izazvao veliki požar.

Ovo je najnoviji u nizu ukrajinskih napada na stratešku rusku energetsku infrastrukturu, piše Kijevski independent.

Strateški značaj pogođenog objekta

Crpna i otpremna stanica Vtorovo je ključno infrastrukturno čvorište kojim upravlja Transnjeft, ruski državni monopol za cevovode.

Postrojenje pumpa sirovine iz rafinerija u centralnoj Rusiji do izvoznih terminala i domaćih potrošača i od ključnog je značaja za snabdevanje gorivom cele Moskovske oblasti.

Takođe snabdeva gorivom glavne ruske aerodrome u blizini Moskve, uključujući Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo.

Napad u noći ruskog udara na Kijev

Prema izveštaju SBU, napad su tokom noći izvršili operateri dronova iz elitne jedinice Alfa, postupajući po naređenju predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Udar je pogodio pumpnu stanicu i izazvao požar koji se proširio na 800 kvadratnih metara.

Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

Napad SBU dogodio se iste noći kada je Rusija pokrenula jedan od najintenzivnijih napada na Kijev od početka invazije, koristeći stotine dronova i desetine raketa, uključujući balističku raketu srednjeg dometa "Orešnik".

U napadu su oštećene stambene zgrade, važne vladine zgrade, muzeji i druga civilna infrastruktura, pri čemu su ubijene četiri osobe, a skoro 100 je povređeno.

SBU najavljuje nove udare

- Za razliku od neprijatelja, koji cilja civilnu infrastrukturu i civile, Ukrajina napada isključivo vojne i strateške ciljeve koji služe ruskoj agresiji - saopštila je SBU.

Ukrajina redovno napada ruska naftna postrojenja i vojne objekte sopstvenim oružjem dugog dometa.

Kako je domaća proizvodnja dronova rasla i poboljšavala se, tako je rasla i sposobnost Ukrajine da poremeti rusku proizvodnju goriva, vazdušne operacije i izvoz.

- SBU već priprema nove specijalne operacije. Intenzitet ukrajinskih napada na rusku teritoriju će se samo povećavati. Naše sankcije dugog dometa će nastaviti da deluju - rekao je šef SBU Jevgen Hmara.

(Kurir.rs/Kijev Independent)

Ne propustitePlanetaSNIMLJEN TRENUTAK UDARA RUSKOG PROJEKTILA! Horor prizor u razorenom Kijevu, raste broj mrtvih i povređenih: Ovo su teške posledice brutalne ruske osvete (VIDEO)
collage.jpg
PlanetaPUTIN ZAPEO USRED REČENICE, NASTAO JE POTPUNI ŠOK! Procurio snimak koji je Kremlj sakrio od javnosti, Zelenski ga brutalno isprozivao: "Više ne može..." (VIDEO)
Vladimir Putin
PlanetaDOMET DO 5.500 KM, 10 PUTA BRŽA OD ZVUKA: Putinovim Orešnikom žestoko gađan Kijev - sve o brutalnim sposobnostima rakete od koje drhti Zapad! (FOTO)
Orešnik
PlanetaKIJEV BUKVALNO CEO GORI, ŽESTOKA OSVETA PUTINA ZA LUGANSK! Padaju BALISTIČKE rakete "Orešnik", izveden jedan od NAJSNAŽNIJIH UDARA, ima MRTVIH i ranjenih!
kijev.png