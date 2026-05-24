HOROR U NEMAČKOJ! Žena sa Balkana oštrim predmetom ubila partnera, pa se predala policiji
Težak zločin dogodio se u nemačkom gradu Ojtingen im Gau kasno u subotu uveče kada je žena (48) osumnjičena da je ubila svog partnera (52), a zatim sama pozvala policiju.
Neposredno pre ponoći, žena je pozvala policijsku upravu u Pforchajmu da prijavi da je ubila svog dečka, izveštava Bild.
Nekoliko policijskih patrola i kola hitne pomoći odmah su poslati na lice mesta u stambenoj zgradi. Policajci su u stanu pronašli beživotno telo muškarca, kome nije bilo moguće pružiti medicinsku pomoć.
Uhapšena je na licu mesta bez otpora
Prema zajedničkom saopštenju Državnog tužilaštva Rotvajla i policije, muškarac je preminuo usled "nasilja", a početne informacije ukazuju da je zadobio povrede oštrim predmetom, izveštava SWR.
Osumnjičena, koji ima hrvatske korene, uhapšena je na licu mesta bez otpora.
Potvrđeno je da su žrtva i osumnjičeni bili u vezi.
Na mesto zločina pozvani su i forenzički stručnjaci i stručnjaci za sudsku medicinu iz Tibingena radi uviđaja. Dalja istraga o okolnostima i motivu zločina je u toku i sprovodi je kriminalistička policija Frojdenštata.
Osumnjičena zadržan u pritvoru
Na zahtev Javnog tužilaštva Rotvajla, nadležni sudija Opštinskog suda u Rotvajlu izdao je u nedelju popodne poternicu za osumnjičenom.
Poternica je izdata na osnovu osnovane sumnje na ubistvo iz nehata, a osumnjičena je odmah zadržana u pritvoru, piše Švarcvalder Bote.