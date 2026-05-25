Slušaj vest

Prema izlaznoj anketi koju je emitovao javni servis RIK na Kipru, stranka desnog centra Demokratski miting (DISY) osvojila između 22,5 i 25,5 odsto glasova, dok je levičarska Progresivna radnička partija (AKEL) dobiila od 21 do 24 odsto birača na danas održanim parlamentarnim izborima, preneo je Juronjuz (Euronews).

Na trećem mestu je ekstremno desničarski Nacionalni narodni front (ELAM) – ogranak zabranjene grčke stranke Zlatna zora, koji je osvojio između 10,5 i 12,5 odsto, a slede ga socijaldemokrate DIKO (od osam do deset odsto).

Prema početnim procenama, očekuje se da će pokret Direktna demokratija (ADK), koji predvodi poslanik Evropskog parlamenta Fidijas Panajotu, kao i nedavno formirana stranka ALMA, fokusirana na borbu protiv korupcije, preći cenzus od četiri odsto potreban za osvajanje mesta u parlamentu.

Veća izlaznost od izbora 2021. godine

Do 17.00 glasao je 351.281 birač, što predstavlja odziv od 61,2 odsto, u poređenju sa 56,7 odsto u isto vreme tokom parlamentarnih izbora 2021. godine.

Ukupno 752 kandidata se kandidovalo, uključujući 743 iz više od 18 političkih stranaka i devet nezavisnih. Nakon izbora, 56 od 80 mesta u Predstavničkom domu biće popunjeno.

Od 1963. godine, kiparski Turci, koji teoretski imaju pravo na 24 mesta, povukli su se iz institucija Republike Kipar, čime je broj mesta efektivno smanjen na 56.