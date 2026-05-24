ZELENSKI ODBIO MERCOV PREDLOG ZA UKRAJINU! "Branimo Evropu u potpunosti, nepravedno je da ostanemo bez prava glasa u EU"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u subotu je odbacio nemački predlog da se Ukrajini dodeli pridruženo članstvo u Evropskoj uniji, rekavši da bi takav status ostavio Kijev bez prava glasa unutar bloka.
- Ne može biti integralnog evropskog projekta bez Ukrajine, stoga njeno mesto u Evropskoj uniji mora biti kompletno - puno i ravnopravno - rekao je Zelenski u objavi na X platformi.
- Ključno je otvoriti pregovaračke klastere, postići značajan napredak u pregovorima i raditi 100% za našu bezbednost i naš narod - naglasio je ukrajinski predsednik.
Nemački predlog i postepeni pristup
Nemački kancelar Fridrih Merc predložio je status "pridruženog člana" za Ukrajinu, što bi donelo koristi kao što je učešće na sastancima Evropske komisije i Evropskog saveta.
Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola je u četvrtak, izgleda, podržala postepeni pristup koji je zagovarala Merc.
Ona veruje da bi zemlje kandidati mogle dobiti pristup programima kao što su "jedinstveno tržište, carinska unija, roming zona, Erazmus i Horizont" kao međukoraci na putu ka punopravnom članstvu.
Pismo evropskim liderima
Zelenski je na ovo odgovorio pismom koje je u petak uveče poslao liderima EU. U njemu je, kako je izvestio Rojters, naglasio da Kijev brzo sprovodi reforme neophodne za punopravno članstvo, a istovremeno služi kao bedem protiv ruske agresije za ceo blok od 27 članica.
- Branimo Evropu – u potpunost, ne delimično i bez polumera - naveo je Zelenski u pismu.
- Bilo bi nepravedno da Ukrajina bude prisutna u Evropskoj uniji, a ostane bez prava glasa - dodao je.
Pismo je upućeno predsedniku Evropskog saveta Antoniju Kosti, predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i kiparskom predsedniku Nikosu Hristodulidesu, čija zemlja trenutno predsedava Savetom.
Put Ukrajine ka članstvu
Ukrajina je podnela zahtev za članstvo u EU samo nekoliko dana nakon početka sveobuhvatne ruske invazije u februaru 2022. godine.
Status kandidata joj je dodeljen nekoliko meseci kasnije, a pregovori o pristupanju počeli su 2024. godine.
(Kurir.rs/Index)