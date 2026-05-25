Kineski potpredsednik vlade He Lifeng prisustvovao je u subotu Ministarskom sastanku APEK-a zaduženom za trgovinu u Sudžouu, u istočnoj kineskoj provinciji Đangsu, gde je pozvao na zajedničke napore u cilju ostvarivanja zajedničkog prosperiteta u regionu.

He, koji je i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, rekao je da se promene kakve nisu viđene u poslednjih sto godina ubrzano odvijaju, te da članice APEK-a mogu promovisati zajednički prosperitet i ostvariti otvoren, kvalitetan, uravnotežen i bezbedan razvoj jedino kroz uzajamno poštovanje, međusobno poverenje i saradnju od koje svi imaju koristi.

Kina je spremna da sarađuje sa svim stranama na jačanju komunikacije i dijaloga u novim oblastima, zajedničkoj podršci reformi Svetske trgovinske organizacije (STO) i pragmatičnom i fleksibilnom unapređenju regionalne ekonomske integracije, rekao je He.

Dodao je da će Kina novim dostignućima kineske modernizacije doprineti dodatnoj pozitivnoj energiji ekonomskom razvoju azijsko-pacifičkog regiona i sveta.