Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je svojim izaslanicima kazao da ne žure u vezi sa bilo kakvim dogovorom s Iranom, nakon što je njegova administracija umanjila nade u skori napredak po pitanju okončanja tromesečnog rata, koji se pojavio kao opcija samo dan ranije.

Šef Bele kuće je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) poručio da će američka blokada iranskih brodova u Ormuskom moreuzu "ostati na snazi dok se ne postigne, ozvaniči i potpiše sporazum".

- Obe strane moraju da odvoje dovoljno vremena i da to urade kako treba - napisao je Tramp.

Rojters navodi da za sada nema direktnog odgovora iranske vlade na ovu Trampovu poruku.

Novinska agencija Tasnim, koja je povezana s iranskom Revolucionarnom gardom, samo je objavila da SAD i dalje opstruišu delove potencijalnog sporazuma, uključujući zahtev Teherana za oslobađanje zamrznutih sredstava Irana.

Dan ranije Tramp je tvrdio da su Vašington i Iran "uglavnom ispregovarali" memorandum o razumevanju koji prethodi mirovnom sporazumu, a koji bi omogućio deblokadu Ormuskog moreuza, plovnog puta kojim je pre najnovijeg sukoba na Bliskom istoku prolazila petina globalnih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa.

Britanska agencija navodi da su dve strane i dalje suprotstavljenih stavova oko nekoliko teških pitanja, poput nuklearnih ambicija Irana, rata u Libanu koji Izrael vodi protiv proiranske islamističke organizacije Hezbolah i zahteva Teherana za ukidanje sankcija i oslobađanje desetina milijardi dolara vrednih iranskih prihoda od nafte zamrznutih u stranim bankama.

Još uvek ništa od potpisa

Neimenovani visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je juče novinarima da sporazum neće biti potpisan u nedelju, okrivivši za to nedovoljnu brzinu delovanja iranskog sistema.

Ipak, on je izložio ono što je nazvao najnovijim pregovaračkim okvirima i poručio da je Iran "u principu" pristao da otvori Ormuski moreuz za pomorski saobraćaj u zamenu za ukidanje američke blokade iranskih luka, kao i je Teheran voljan da se reši zaliha visokoobogaćenog uranijuma.

On je kazao je da SAD veruju da je ajatolah Modžtaba Hamnei, iranski vrhovni vođa, podržao širi nacrt sporazuma, nakon prvobitne vesti da je zabranio iznošenje uranijuma iz zemlje.

Rojters naglašava da nije bilo neposredne potvrde svega ovoga iz Irana niti pojašnjenja šta znači prihvatanje sporazuma "u principu".

Američki zvaničnik je rekao da Vašington planira da prvo dođe do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i ukidanja američke pomorske blokade.

- Pregovori o detaljima nuklearnih mera bi trajali duže - naveo je on.

Taj zvaničnik je odbacio mišljenja da Iran nije prihvatio da ostane bez zaliha obogaćenog uranijuma.

- Pitanje je (samo) kako (će to da urade) - kazao je on.

60 dana za postizanje dogovora nakon usvajanja nacrta

Drugi visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je u nedelju da bi predloženi okvir dao pregovaračima 60 dana za postizanje konačnog dogovora.

Iranski izvori su kazali Rojtersu da bi se u budućim fazama mogle doći do "izvodljive formule" za rešavanje spora oko zaliha visokoobogaćenog uranijuma, uključujući razblaživanje tog materijala pod nadzorom nuklearnog nadzornog tela UN.

BBC navodi da je potencijalni sporazum podelio Trampove republikance, a neki od njih javno su izneli tvrdnje da je previše blag prema Iranu.

"Katastrofalna greška"

Senator Ted Kruz kazao je da bi pomenuti sporazum bio "katastrofalna greška", dok je Rodžer Viker, predsedavajući Komiteta za oružane snage Senata, rekao da bi 60-dnevni prekid vatre značio to da bi "sve što je postignuto operacijom Epski bes bilo uzaludno!"

S druge strane, kongresmen Majk Loler, član Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma, poručio je da je Tra.mpova administracija uspela da "natera ostatke ovog (iranskog) režima na pregovore, prave pregovore".

Vašingtonski sajt Hil prenosi da je državni sekretar Marko Rubio je odgovorio na kritike republikanaca o mogućem sporazumu s Iranom i ocenio ih kao "apsurdne", dodavši da Trampova administracija "preferira da se ovo reši diplomatskim putem".