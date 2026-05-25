Na parlamentarnim izborima na Kipru ultradesničarska stranka ELAM ostvarila je juče značajan uspeh i s oko 11 odsto glasova postala treća najjača politička snaga u zemlji.

Prema prvim nezvaničnim i nepotvrđenim rezultatima objavljenim večeras, tradicionalne velike stranke DISI i AKEL zadržale su vodeće pozicije sa 27,2 odnosno 23,8 odsto glasova, dok su centrističke partije koje podržavaju predsednika Nikosa Hristodulidisa pretrpele velike gubitke.

Parlamentarni izbori na Kipru

Nova stranka ALMA, koja se zalaže za borbu protiv korupcije, ušla je u parlament sa oko 6 odsto glasova, dok je pokret Direktna demokratija socijalnog uticajnog Fidijasa Panajiotua osvojio 5,4 odsto.

Analitičari ocenjuju da će ovi rezultati značajno uticati na političke odnose na Kipru i pripreme za predsedničke izbore 2028. godine.

(Kurir.rs/FoNet)

