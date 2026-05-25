ANALIZA DOJČE VELEA (DW) NAKON TRAPOVIH PRETNJI SMANJENJEM BROJA VOJNIKA U BAZAMA NA STAROM KONTINENTU

ANALIZA DOJČE VELEA (DW) NAKON TRAPOVIH PRETNJI SMANJENJEM BROJA VOJNIKA U BAZAMA NA STAROM KONTINENTU

Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp stalno preti smanjenjem broja američkih vojnika u bazama u Evropi, ali tamo su i dalje desetine hiljada vojnika.

Dojče vele je analizirao najvažnija pitanja u vezi sa trupama SAD na Starom kontinentu.

Reč je o složenoj mreži baza koja se u drugom mandatu američkog predsednika Donalda Trampa više puta naglo menja.

DW podseća da je, nekoliko dana nakon što je zaustavljena rotacija četiri hiljade vojnika u Poljsku, Tramp najavio slanje dodatnih pet hiljada vojnika jer održava dobar odnos s poljskim nacionalističkim predsednikom Karolom Navrockim.

Zašto je uopšte toliko američkih vojnika u Evropi?

Nakon završetka Drugog svetskog rata 1945. godine, savez koji je pobedio nacističku Nemačku raspao se na dva bloka: zapadne saveznike pod vođstvom SAD i Sovjetski Savez sa svojim saveznicima.

Pred pretnjom širenja komunizma i mogućeg oružanog sukoba sa tada već bivšim saveznikom na istoku, zapadni saveznici osnovali su 1949. godine NATO.

SAD, kao najveća vojna sila unutar Alijanse, od početka su smatrale trajno vojno prisustvo u Evropi važnim sredstvom odvraćanja Varšavskog pakta kojim je dominirao Sovjetski Savez.

Oslanjajući se na bezbednosne doktrine predsednika Harija Trumana i Dvajta D. Ajzenhauera, postavljen je veliki broj baza.

U razdoblju najvećeg prisustva krajem pedesetih, u Evropi je bilo stacionirano do 475.000 američkih vojnika.

Američke trupe u Evropi Foto: MoiraM / Alamy / Profimedia

Pravnu osnovu za to činila su pravila NATO i bilateralni sporazumi s državama domaćinima.

Nakon 1991. i raspada Sovjetskog Saveza, broj vojnika postepeno je smanjen na nekoliko desetina hiljada.

Taj trend ponovo se donekle preokrenuo od 2014, kada je nakon ruske okupacije Krima porasla potreba za vojnim odvraćanjem u Evropi.

U kojim su evropskim državama američke snage?

Težište američke vojske nalazi se u Nemačkoj koja se i u doba Hladnog rata smatrala prvom linijom bojišta mogućeg Trećeg svetskog rata.

Prema podacima Pentagona, krajem godine u Nemačkoj je bilo stacionirano više od 36.400 aktivnih vojnika, najviše na jugozapadu zemlje.

U Štutgartu se nalaze komandna centrala za operacije u Evropi i Africi, EUCOM i AFRICOM.

U pokrajini Rajna-Palatinat nalaze se sedište američkog ratnog vazduhoplovstva za Evropu i Afriku – u Ramštajnu, ključno logističko čvorište za operacije koje se protežu sve do Bliskog i Srednjeg istoka, te u Landštulu najveća američka vojna bolnica izvan SAD.

1/10 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO Marka Rutea na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Evan Vucci/AP

Takođe se smatra sigurnim da se u obližnjoj vazduhoplovnoj bazi Bihel nalaze američka nuklearna oružja koja bi se u slučaju potrebe, prema NATO načelu nuklearne podele odgovornosti, mogli koristiti i evropski piloti.

Na drugom i trećem mestu nalaze se Italija s gotovo 12.700 vojnika i Velika Britanija s oko 10.200 američkih vojnika.

U Velikoj Britaniji se nalaze vazdušne baze ključne za NATO vazdušnu komponentu s kojih SAD mogu raspoređivati borbene avione, strateške bombardere i specijalizovane letelice za dopunu goriva u vazduhu.

U Italiji su takođe stacionirani borbeni avioni u manjem broju, a SAD tamo održava i vazdušno-desantnu brigadu koja se može brzo rasporediti u Evropi ili Africi.

U Napulju se nalazi i komanda pomorskih snaga nadležnih za Evropu i Afriku.

U te brojke nisu uključene jedinice koje se nakon aneksije Krima redovno rotiraju kroz NATO baze, posebno na istočnom krilu saveza.

Zašto su američki vojnici i dalje u Evropi?

SAD baze u Evropi aktivno koristi za globalno prisustvo oružanih snaga.

Tako su baze u Nemačkoj i Velikoj Britaniji ključne za vazdušne napade u ratu protiv Irana.

Međutim, neke članice NATO ograničile su takve operacije: Italija je odbila da odobri sletanje bombardera i transportnih aviona u američku logističku bazu Sigonela na Siciliji u njihovim operacijama protiv Irana, a Španija je zabranila ne samo korišćenje baza nego i prelete preko svog vazdušnog prostora.

Donald Tramp je na to reagovao pretnjom povlačenja jedinica iz tih zemalja.

1/6 Vidi galeriju NATO vazduhoplovna baza "Mihail Kogalničeanu" u Rumuniji, najveća u Evropi Foto: EPA Robert Ghement, Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Značaj Evrope se objašnjava i samom logistikom: čak i kad nema neposredne pretnje Evropi kao u doba Sovjetskog Saveza kada su te jedinice bile tek prva linija odbrane dok ne stignu snage iz SAD, uvek iznova postoji potreba prisustva jedinica u susednim regionima poput Bliskog istoka tako da je i vreme reakcije još uvek važan činilac.

Osim toga, domet direktnih letova je ograničen.

To važi i za komunikacionu infrastrukturu: američka vojska u Ramštajnu upravlja relejnom stanicom za signale dronova, zbog čega su se nemački sudovi bavili pitanjem odgovornosti Nemačke za moguće nezakonite napade.

Konkretnu ulogu u sistemu NATO odvraćanja prema Rusiji imaju i jedinice koje se rotiraju na istočnom krilu saveza.

SAD je vodeća država multinacionalne borbene grupe u Poljskoj.

NATO je 2016. odlučio da uspostavi prve četiri takve grupe kako bi se u slučaju ruskog napada dobilo na vremenu.

Umesto stalnog rasporeda, jedinice se smenjuju svakih šest meseci. Isprva su bile relativno male kako bi se naglasio odbrambeni karakter.

U okviru operacije Atlantic Resolve raspoređene su dodatne američke vazdušne, kopnene i pomorske snage u Nemačku i Poljsku.

Koje su nedoumice oko broja američkih vojnika?

U centru pažnje bila je upravo jedna rotacija u okviru operacije Atlantic Resolve: u poslednjem trenutku Pentagon je zaustavio premeštanje oko 4.000 vojnika u Poljsku, nakon što su vozila već bila ukrcana za transport, a brigada se pripremala za odlazak.

Američki mediji izvestili su o budžetskim problemima u Pentagonu, ali su upozorili i na povezanost sa čestim Trampovim pretnjama smanjenjem broja vojnika u inostranstvu.

Međutim, Tramp je potom ponovo promenio stav i najavio slanje dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku.

1/5 Vidi galeriju NATO Foto: Jens Büttner/DPA

Nije pojasnio hoće li se ipak sprovesti planirana rotacija, hoće li se jedinice premestiti iz Nemačke ili će biti angažovani novi kontingenti.

Samo nekoliko nedelja ranije američki predsednik je, nakon javnog sukoba s nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, najavio trajno povlačenje 5.000 vojnika iz Nemačke.

Neki posmatrači sumnjaju da će se to zaista i ostvariti.

Ipak, SAD su dale do znanja da dogovor bivših vlada Džoa Bajdena i Olafa Šolca više ne važi: neće biti sprovedeno planirano stacioniranje američkih projektila srednjeg dometa u Nemačkoj 2026. kao sredstvo odvraćanja prema Moskvi.

Koliko su američki vojnici važni za ekonomiju?

Plata običnog američkog vojnika, uz niz dodataka i povlastica na koje ima pravo, pedesetih godina prošlog veka – pogotovo ako je bio stacioniran u Italiji – značila je bogatstvo o kakvom je mogao samo sanjati i neki lokalni lekar ili advokat.

U Nemačkoj, u doba dok je ovde služio vojsku Elvis Prisli, vojnik je primao dva do tri puta veću platu nego što je zarađivao radnik u Nemačkoj.

1/21 Vidi galeriju Tramp na samitu NATO Foto: Kurir

I danas su to dobri prihodi: običan vojnik prima i do 4.000 evra mesečno – naravno, on nema troškova boravka i snabdevanja, a i niži oficir lako može primati oko 8.000 evra.

Doduše, tek deo tih prihoda ti vojnici uopšte mogu potrošiti u najčešće zabačenim krajevima gde su stacionirani, ali tome treba dodati i to da su američke vojne baze izuzetno važno radno mesto za mnoge domaće stanovnike.