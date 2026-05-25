Avionu britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) u kojem se nalazio ministar odbrane Džon Hili ove sedmice je ometan GPS signal dok je leteo u blizini ruske granice.

Hili se u četvrtak vraćao u Britaniju nakon posete britanskim vojnicima u Estoniji, a veruje se da iza ovog ometanja stoji Rusija. Zbog potpunog ispada GPS sistema, piloti su tokom trosatnog leta morali da koriste alternativne navigacione sisteme kako bi bezbedno prizemljili letelicu, prenosi BBC.

O ovom incidentu prvi je javio list Tajms, koji navodi da nije poznato da li je Hili bio direktna meta, ali ističe da je putanja aviona bila javno vidljiva na internet stranicama za praćenje letova.

Ovaj ozbiljan incident dogodio se samo dan nakon što je objavljeno da su prošlog meseca dva ruska borbena aviona višestruko i opasno presrela špijunski avion Kraljevskog vazduhoplovstva iznad Crnog mora.

Incidentu prethodio još jedan

U tom dramatičnom događaju ruski lovac "Suhoj 35" prišao je izviđačkom avionu Rivet Džoint toliko blizu da su se aktivirali sistemi za slučaj opasnosti, što je automatski isključilo autopilot.

Uz to, ruski avion "Suhoj 27" izveo je čak šest preleta ispred britanske letelice, pri čemu se njenom nosu približio na udaljenost od samo šest metara.

Hili razgovarao sa Britancima u Estoniji

Pre incidenta sa ometanjem signala, Hili je u Estoniji razgovarao sa pripadnicima britanskih oružanih snaga koji učestvuju u vojnoj vežbi NATO pakta u blizini ruske granice. Britanski ministar odbrane pohvalio je izvanrednu profesionalnost posade tokom ovih, kako je naglasio, neprihvatljivih ruskih preleta.

Ministarstvo odbrane ocenilo je ove bliske susrete u vazduhu kao najopasniju rusku akciju još od dve hiljade dvadeset druge godine, kada je ruski pilot ispalio projektil na avion Rivet Džoint iznad Crnog mora.