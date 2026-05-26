Meteo Frans je saopštio da je ovu godinu obeležio rani dolazak izuzetno toplog vremena, sa jutarnjim temperaturama između 14 i 20 stepeni Celzijusa do temperatura od 32 do 35 stepeni Celzijusa u popodnevnim satima, prenosi "Figaro".

- Maksimalne temperature ostaju veoma visoke za ovo doba godine, a toplotni talas se proteže još severnije, sa temperaturama koje prelaze 30 stepeni Celzijusa u skoro svim delovima Francuske, osim duž Lamanša i na mediteranskim plažama - navodi se na veb sajtu Meteo Fransa.

Britanski mediji su u međuvremenu preneli upozorenje svoje meteorološke službe u kojem se navodi da bi toplotni talas danas mogao da obori tri rekorda.

"Pripremite se za današnju vrućinu. Nakon što su juče temperature dostigle 32,3 stepena Celzijusa, danas bismo mogli da osetimo najveću temperaturu iakada u danu Nacionalnog praznika proleća. Pratite najnovije informacije", navodi se na sajtu britanske meteo službe.

