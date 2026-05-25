Minibus koji je jurio velikom brzinom udario je danas u autobus parkiran pored autoputa na severozapadu Pakistana, usmrtivši 17 osoba, saopštila je policija.

Najmanje pet osoba je povređeno, a prema rečima generalnog direktora službe za hitne slučajeve Šaha Fahada, preliminarni nalazi ukazuju na to da je nesreću uzrokovala nemarnost vozača, prenosi AP.

Foto: Printscreen/X

Spasioci i policija su prevezli poginule i povređene u bolnicu, rekao je Fahad.

Saobraćajne nesreće su česte u Pakistanu zbog loše infrastrukture, nepažljive vožnje i slabog sprovođenja propisa o bezbednosti saobraćaja.

Tokom vikenda se dogodio i teroristički napad automobilom-bombom na pruzi u gradu Kveta na jugozapadu Pakistana, kada su najmanje 24 osobe poginule, a više od 70 ih je povređeno.

Odgovornost za napad preuzela je zabranjena Oslobodilačka vojska Beludžistana (BLA), koja se bori za nezavisnost te provincije.