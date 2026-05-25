Slušaj vest

Minibus koji je jurio velikom brzinom udario je danas u autobus parkiran pored autoputa na severozapadu Pakistana, usmrtivši 17 osoba, saopštila je policija.

Najmanje pet osoba je povređeno, a prema rečima generalnog direktora službe za hitne slučajeve Šaha Fahada, preliminarni nalazi ukazuju na to da je nesreću uzrokovala nemarnost vozača, prenosi AP.

2026-05-25 09_44_48-Pakistan24 on X_ _راولپنڈی سے دیر جانے والی وین کی کراچی سے ملاکنڈ جانے والی بس .png
Foto: Printscreen/X

Spasioci i policija su prevezli poginule i povređene u bolnicu, rekao je Fahad.

2026-05-25 09_45_05-Pakistan24 on X_ _راولپنڈی سے دیر جانے والی وین کی کراچی سے ملاکنڈ جانے والی بس .png
Foto: Printscreen/X

Saobraćajne nesreće su česte u Pakistanu zbog loše infrastrukture, nepažljive vožnje i slabog sprovođenja propisa o bezbednosti saobraćaja.

Tokom vikenda se dogodio i teroristički napad automobilom-bombom na pruzi u gradu Kveta na jugozapadu Pakistana, kada su najmanje 24 osobe poginule, a više od 70 ih je povređeno.

Odgovornost za napad preuzela je zabranjena Oslobodilačka vojska Beludžistana (BLA), koja se bori za nezavisnost te provincije.

(Kurir.rs/FoNet)

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) SNAŽNA EKSPLOZIJA BLIZU PRUGE! Ogroman broj mrtvih i ranjenih! Od siline udara prevrnuti vagoni, meta bio VOZ sa vojnicima, napali SEPARATISTI!
pakistan.png
PlanetaPAKISTAN RASPOREDIO 8.000 VOJNIKA U SAUDIJSKOJ ARABIJI! Stigla eskadrila od 18 borbenih aviona i PVO sistemi, Rijad očekuje još 80.000 ljudi?! SPREMA SE PAKAO!
saudijska-vojska-ap-15-dec-2015.-.jpg
PlanetaSTRAVIČNA EKSPLOZIJA NA PIJACI! 9 mrtvih, na desetine ranjeno! Horor blizu granice, na pomolu eskalacija, oštećene prodavnice, uništeno vozilo u Pakistanu!
Pakistan pijaca eksplozija.png
PlanetaPONOVO PRETI RAT IZMEĐU PAKISTANA I AVGANISTANA?! Raste broj ubijenih policajaca u terorističkom napadu, evo ko je preuzeo odgovornost za krvoproliće (FOTO)
shutterstock_2728685183.jpg