Smrtonosna epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo dramatično izmiče kontroli pošto je broj sumnjivih slučajeva naglo skočio na više od 904 osobe.

Ministarstvo komunikacija ove afričke države saopštilo je da je žarište zaraze ebolom u istočnoj provinciji Ituri, gde je zabeležen ogroman skok u odnosu na ranijih 750 obolelih.

Da situacija bude gora, u zvaničnim izveštajima vlada potpuna pometnja oko broja preminulih jer vlasti tvrde da ima 119 žrtava, dok sabiranjem pojedinačnih podataka iz regionalnih centara ta brojka iznosi čak 220 mrtvih. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju od međunarodnog značaja i upozorila da je rizik od nacionalne epidemije u Kongu ekstremno visok, pre svega jer je reč o opasnom Bundibugijo soju koji sa sobom nosi jezivu statistiku i stopu smrtnosti od čak 30 do 40 odsto, a za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina niti adekvatna terapija.

Brutalni napadi islamista i masovni zbegovi naroda

Borbu protiv opake bolesti dodatno otežava stravično bezbednosno stanje na istoku zemlje gde već godinama besni rat i gde operišu desetine pobunjeničkih i militantnih grupa povezanih sa Islamskom državom.

Dominantna islamistička grupa savezničke demokratske snage svakodnevno izvodi brutalne napade na civile u provinciji Ituri, zbog čega je blizu milion ljudi raseljeno i prebeglo u prepune izbegličke kampove gde se zaraza najbrže širi.

Humanitarna organizacija Lekari bez granica upozorava da su medicinski radnici masovno izbegli pred nasiljem, pa su ionako krhki zdravstveni sistemi potpuno paralisani, a uslovi za lečenje katastrofalni.

Na sve to, zdravstveni radnici se suočavaju sa otvorenim besom i agresijom lokalnog stanovništva, pa su tako zabeleženi brutalni napadi na same centre za lečenje ebole.

Grupa naoružanih mladića upala je u bolnicu u gradu Mongbvalu zahtevajući da im se predaju tela dva preminula rođaka, a u opštem metežu i razmeni vatre lekari su morali hitno da evakuišu pacijente, dok su pre nekoliko dana dva lečilišta u istočnim gradovima namerno spaljena.

Bez vakcine još najmanje šest do devet meseci

Lekari na terenu ističu da nemaju čak ni osnovnu opremu poput zaštitnih odela, vizira, testova i specijalnih vreća za sahranjivanje veoma zaraznih leševa, a situaciju su drastično pogoršala prošlogodišnja velika finansijska smanjenja pomoći od strane Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i drugih bogatih nacija.