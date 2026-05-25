Nakon meseci tajne diplomatije, zvanični Teheran je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dogovor o većem delu spornih pitanja koja su mesecima kočila odnose dve sile.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai izjavio je da su pregovori napredovali u pozitivnom smeru, ali je odmah naglasio da to ne znači da je potpisivanje konačnog sporazuma blizu.

Bagai je u potpunosti razjasnio kuloarske priče oko diplomatske inicijative, istakavši da je isključivo Pakistan zvanični i glavni posrednik između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u ovom procesu.

On je dodao da nuklearno pitanje trenutno uopšte nije tema razgovora, pošto je sav fokus pregovarača usmeren isključivo na zaustavljanje ratnih dejstava u regionu.

Ključna uloga Pakistana i uletanje Katara u igru

U zvaničnom obraćanju javnosti precizirano je da druge arapske zemlje igraju samo prateću, ali pozitivnu ulogu u rešavanju krize. Bagai je demantovao medijske natpise da je emir Katara posetio Teheran, objasnivši da je u poseti zapravo boravio zamenik sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Katara, i to u okviru napora da se pruži podrška sporazumu koji zvanično režira Pakistan.

Govoreći o daljim diplomatskim koracima, portparol je naveo da u ovom trenutku nisu planirana nova putovanja iranske delegacije u Pakistan, kao ni poseta pakistanskih zvaničnika Teheranu, ali da će se to realizovati bez odlaganja ukoliko se na terenu pojavi potreba za dodatnim konsultacijama.

Iran i Oman kroje nova pravila za trgovačke brodove

Pored političkih dogovora, Teheran je izneo do sada najjasnije detalje o budućnosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, jednu od ključnih svetskih tačaka za transport nafte.

Bagai je naglasio da je upravljanje ovim moreuzom stvar koja se tiče isključivo obalskih država, i otkrio da Iran i Oman već uveliko zajedno sastavljaju protokol za bezbedan prolaz brodova.

On je izričito naglasio da se u Ormuskom moreuzu neće naplaćivati klasična putarina, ali je poručio da je sasvim prirodno da se za zaštitu tog područja i sve usluge koje budu pružene trgovačkim flotama uvede naplata obaveznih taksi i naknada.