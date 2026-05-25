Najmanje jedna osoba je ubijena, a sedam je ranjeno u ukrajinskom napadu raketama i dronovima na rusku Belgorodsku oblast koja se graniči s Ukrajinom, saopštile su danas lokalne vlasti.

Usled napada je prekinuto snabdevanje strujom i vodom, saopštile su regionalne vlasti na Telegramu, navodeći da je meta napada bio i grad Belgorod, prenosi Ria novosti.

Belgorodska oblast bila je meta napada u kojem je angažovano 120 dronova u protekla 24 sata.

Još pet osoba je povređeno u napadu dronovima na grad Horlivka u istočnoj Ukrajini, koji je pod ruskom kontrolom, objavio je ruski državni kanal Vesti na Telegramu.