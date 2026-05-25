Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ruske vojne snage izvele su masovni vazdušni udar na Kijev, u kojem su se na meti našli gotovo svi delovi ukrajinske prestonice.

Najteže razaranje pretrpela je Lukjanivka, jedna od najgušće naseljenih četvrti u gradu, gde je nakon direktnih pogodaka izbilo više velikih požara.

U ovom silovitom napadu korišćeni su balistički projektili, krstareće rakete i jurišne bespilotne letelice, a krhotine uništenih ciljeva padale su širom grada ostavljajući za sobom pustoš i povređene ljude.

Guverner Kijevske oblasti potvrdio je da su se na udaru našli svi okruzi, dok ekipe hitnih službi neprekidno pokušavaju da lokalizuju vatrenu stihiju i pomognu ugroženom stanovništvu.

Tržni centar Kvadrat sravnjen sa zemljom i stravičan napad na škole

Jedna od najvećih materijalnih katastrofa zabeležena je na prostoru popularnog tržnog i zabavnog centra Kvadrat koji je pretrpeo direktan pogodak i potpuno izgoreo.

Od lokalno poznatog tržnog centra ostala je samo ugljenisana metalna konstrukcija, gomila šuta i uništeni ostaci reklama, pa se može reći da od ovog objekta bukvalno nije preostalo skoro ništa.