POGLEDAJTE ŠTA JE OSTALO OD TRŽNOG CENTRA U KIJEVU POSLE RUSKOG RAKETIRANJA: Nekada je bio simbol tog dela grada (VIDEO)
Ruske vojne snage izvele su masovni vazdušni udar na Kijev, u kojem su se na meti našli gotovo svi delovi ukrajinske prestonice.
Najteže razaranje pretrpela je Lukjanivka, jedna od najgušće naseljenih četvrti u gradu, gde je nakon direktnih pogodaka izbilo više velikih požara.
U ovom silovitom napadu korišćeni su balistički projektili, krstareće rakete i jurišne bespilotne letelice, a krhotine uništenih ciljeva padale su širom grada ostavljajući za sobom pustoš i povređene ljude.
Guverner Kijevske oblasti potvrdio je da su se na udaru našli svi okruzi, dok ekipe hitnih službi neprekidno pokušavaju da lokalizuju vatrenu stihiju i pomognu ugroženom stanovništvu.
Tržni centar Kvadrat sravnjen sa zemljom i stravičan napad na škole
Jedna od najvećih materijalnih katastrofa zabeležena je na prostoru popularnog tržnog i zabavnog centra Kvadrat koji je pretrpeo direktan pogodak i potpuno izgoreo.
Od lokalno poznatog tržnog centra ostala je samo ugljenisana metalna konstrukcija, gomila šuta i uništeni ostaci reklama, pa se može reći da od ovog objekta bukvalno nije preostalo skoro ništa.
Pored komercijalnih meta, projektili su u Ševčenkovskom okrugu direktno pogodili i dve škole, pri čemu je u jednoj od njih u potpunosti blokiran ulaz u podzemno sklonište u kojem su se u tom trenutku nalazili uplašeni građani.
(Kurir.rs/RBC-Ukraine/P.V.)