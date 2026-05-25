Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko kazao je da njegova zemlja neće biti uvučena u rat u Ukrajini nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija razmatra pokretanje napada sa teritorije Belorusije.

Državna agencija Belta objavila je da je Lukašenko ipak poručio i da će se Rusija i Belorusija zajednički braniti u slučaju agresije.

Skaj njuz navodi da je izjava Lukašenka stigla je nakon što su dve zemlje sprovele zajedničke vežbe nuklearnog arsenala.

Predsednik Belorusije je kazao i da je "spreman za sastanak i razgovor o problemima" sa Zelenskim ukoliko šef ukrajinske države "želi da razgovara".

Zelenski je prošle nedelje upozorio da Rusija nastoji da dublje uvuče Belorusiju u svoj rat u Ukrajini i da razmatra planove za napad na sever Ukrajine ili na neku od zemalja NATO sa beloruske teritorije.

Britanska agencija podseća da je Lukašenko, jedan od najbližih saveznika ruskog predsednika Vladimira Putina, dozvolio da se teritorija Belorusije koristi kao polazna tačka za deo ruskih snaga koje su učestvovale u pokretanju opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022, iako nije poslao beloruske trupe da se bore preko granice.

Belorusija je od tada pristala I da rasporedi rusko taktičko nuklearno oružje i hipersonične rakete na svojoj teritoriji.

Skaj njuz prenosi da je Putin posmatrao nuklearne vežbe koje su zajedno održale Rusija i Belorusija i opisao upotrebu nuklearnog oružja kao "poslednju meru" na koju bi se odlučio Kremlj, ali i naglasio da takvo oružje mora da služi kao garant ruskog suvereniteta.

Šta je predstavljeno tokom vežbi?

Tokom vežbi Rusija je predstavila podmornicu klase Borej naoružanu nuklearnim balističkim raketama, protivpodmornički avion Il-38, MiG-31 naoružan hipersoničnom raketom Kindžal i interkontinentalne balističke rakete RS-24 Jars.

Lukašenko je rekao je da njegova zemlja i Rusija "nikome ne prete".

- Ali mi imamo takvo oružje i spremni smo da branimo našu zajedničku otadžbinu - dodao je Lukašenko.

Upozorenje genseka NATO

Uoči trodnevnih rusko-beloruskih manevara generalni sekretar NATO Mark Rute upozorio je na "razarajuću" reakciju koja bi usledila iz Alijanse ukoliko bi Rusija upotrebila nuklearno oružje protiv Ukrajine.

- Kada su u pitanju ove vežbe, naravno, pratimo ih, nadgledamo šta se dešava - kazao je Rute.

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) već je optužila Rusiju za korišćenje raketa naoružanih bojevim glavama s osiromašenim uranijumom na ukrajinskoj teritoriji, navodeći da su povišeni nivoi zračenja otkriveni u neeksplodiranoj raketi koja je ispaljena na Černihivsku oblast 7. aprila.