Slušaj vest

Povratak španskih aktivista iz humanitarne flotile za Gazu pretvorio se u pravi pakao na aerodromu u Bilbau, gde ih je lokalna baskijska policija dočekala udarcima pendreka i brutalnim hapšenjima.

Incident je izbio u hali za dolaske kada su okupljeni građani i porodice došli da dočekaju šestoricu aktivista koji su stigli letom iz Turske, nakon što ih je Izrael prethodno presreo na moru i držao u zarobljeništvu.

Situacija je eskalirala u opšti fizički sukob u momentu kada je policajac upotrebio silu i grubo sprečio jednog rođaka da priđe pristiglim putnicima, nakon čega su snage reda počele nemilosrdno da tuku ljude batinama, obaraju ih na zemlju i hapse pred zaprepašćenim posmatračima.

Baskijska policijska služba saopštila je da su četiri osobe privedene zbog pružanja otpora i napada na službena lica, a među uhapšenima su i dvojica aktivista koji su tek sleteli.

Međunarodni skandal i reakcija Amnesti internešenala

Ovaj brutalni incident dogodio se samo nekoliko dana nakon što je vlada u Madridu oštro osudila izraelskog ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira zbog ponižavanja i ismevanja istih ovih aktivista dok su bili vezani na podu u izraelskom zatvoru.

Nakon policijske akcije u Bilbau, ambasada Izraela u Španiji odmah je iskoristila priliku da podrugljivo zatraži objašnjenje od španskih vlasti zbog ponašanja njihove policije.

1/4 Vidi galeriju Španska policija prebila je aktiviste koji su se vratili iz zatočeništva u Izraelu Foto: Printscreen/Youtube/Diario AS

Sa druge strane, organizacija Amnesti internešenal oštro je osudila prekomernu upotrebu sile, naglašavajući da snimci pokazuju sramotno i neopravdano udaranje pendrecima ljudi koji su već bili oboreni i nemoćni na podu.

Zbog ovog skandala, oko 2.000 demonstranata izašlo je na ulice Bilbaa optužujući lokalne vlasti za saučesništvo sa cionizmom, dok je ekspertski tim Ujedinjenih nacija zatražio hitno utvrđivanje odgovornosti šefova policije koji su pokrenuli unutrašnju istragu.

Optužbe za silovanje i zlostavljanje u zatvorima

Dok se u javnosti lome koplja oko policijske brutalnosti na aerodromu, aktivisti iz organizacije "Globalna sumud flotila" izneli su stravična svedočanstva o mučenju kroz koje su prošla 44 španska državljanina i stotine drugih stranaca u izraelskom pritvoru.

Humanitarne grupe tvrde da su zabeležile najmanje 15 teških slučajeva seksualnog zlostavljanja, od kojih su se najgori dogodili na jednom improvizovanom brodu zatvoru opasanom bodljikavom žicom.

Prema zvaničnom saopštenju ove grupe, zarobljenici su pretrpeli ponižavajuće preglede, premlaćivanja, brutalno seksualno uznemiravanje, pa čak i slučajeve silovanja analnim putem i guranja oružja u intimne delove tela.