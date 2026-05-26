Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu priznao je u razgovorima iza zatvorenih vrata da Izrael ima ograničen uticaj na stav američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu, pišu izraelski mediji.

Prema izveštaju Kanala 13, Netanjahu je izrazio zabrinutost zbog napretka u pregovorima između Vašingtona i Teherana, koji se približavaju sporazumu o okončanju rata sa Iranom. Izraelski premijer je navodno priznao da Izrael trenutno "nema prostora za manevrisanje" kako bi uticao na Trampove odluke.

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Izraelski sigurnosni kabinet nastavio je sastanke usred rastućih indicija da bi sporazum mogao biti blizu finalizacije.

Izrael strahuje da bi dogovor mogao Iranu pružiti političku zaštitu, ublažiti ekonomske sankcije i ostaviti njegov nuklearni program i mrežu proksija uglavnom netaknutim.

Zabrinutost Netanjahua

Netanjahu je, prema istom izvoru, u telefonskom razgovoru sa Trampom izrazio zabrinutost zbog mogućeg odlaganja jačih mera prema iranskom nuklearnom programu i povezivanja primirja u Libanu sa širim sporazumom.

Tramp je u ranije izjavio da je sporazum sa Iranom "uglavnom ispregovaran" i da se očekuje njegova finalizacija.

Izraelske diplomatske napore u Vašingtonu predvodi bivši ministar Ron Dermer, dok se u Teheranu vode razgovori sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem.