NETANJAHU NEMOĆAN PRED TRAMPOM? Navodno priznao da ima ograničan uticaj na američkog predsednika po jednom pitanju
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu priznao je u razgovorima iza zatvorenih vrata da Izrael ima ograničen uticaj na stav američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu, pišu izraelski mediji.
Prema izveštaju Kanala 13, Netanjahu je izrazio zabrinutost zbog napretka u pregovorima između Vašingtona i Teherana, koji se približavaju sporazumu o okončanju rata sa Iranom. Izraelski premijer je navodno priznao da Izrael trenutno "nema prostora za manevrisanje" kako bi uticao na Trampove odluke.
Izraelski sigurnosni kabinet nastavio je sastanke usred rastućih indicija da bi sporazum mogao biti blizu finalizacije.
Izrael strahuje da bi dogovor mogao Iranu pružiti političku zaštitu, ublažiti ekonomske sankcije i ostaviti njegov nuklearni program i mrežu proksija uglavnom netaknutim.
Zabrinutost Netanjahua
Netanjahu je, prema istom izvoru, u telefonskom razgovoru sa Trampom izrazio zabrinutost zbog mogućeg odlaganja jačih mera prema iranskom nuklearnom programu i povezivanja primirja u Libanu sa širim sporazumom.
Tramp je u ranije izjavio da je sporazum sa Iranom "uglavnom ispregovaran" i da se očekuje njegova finalizacija.
Izraelske diplomatske napore u Vašingtonu predvodi bivši ministar Ron Dermer, dok se u Teheranu vode razgovori sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem.
