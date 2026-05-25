Slušaj vest

Napad besne bande šokirao je javnost u saveznoj državi Tamil Nadu u Indiji, nakon što je grupa nasilnika bacila više zapaljivih bombi na porodičnu kuću 21-godišnje devojke u blizini grada Koimbatore.

Prema zvaničnim policijskim izvorima, meta ovog brutalnog osvetničkog čina bila je studentkinja druge godine postdiplomskih studija na jednom privatnom koledžu.

Drama je počela kada je devojka preko društvene mreže Instagram upoznala muškarca po imenu Karti, stanovnika Čenaja, sa kojim je vremenom razvila prijateljski odnos koji je on ubrzo pokušao da pretvori u ljubavnu vezu.

Saznanje o kriminalnoj prošlosti i prekid kontakta

Situacija je eskalirala kada je devojka nedavno otkrila da je protiv Kartija podneto više teških krivičnih prijava u policiji. Odmah nakon saznanja o njegovoj obimnoj kriminalnoj prošlosti, ona je donela odluku da prekine svaku komunikaciju i u potpunosti prekine kontakt sa njim.

Besan zbog ovakvog radikalnog odbijanja, Karti je u subotu uveče stigao pred njenu porodičnu kuću u pratnji grupe svojih prijatelja, sa namerom da se osveti.

Detonacije na ulazu i hitno pokretanje potrage

Članovi bande su u naletu besa bacili zapaljive benzinske bombe direktno na glavni ulazni portal kuće, izazvavši požar na samim vratima, nakon čega su ekspresno pobegli sa lica mesta na motociklima.

Odmah po prijemu dramatične dojave o napadu, policijske snage iz stanice Tondamutur stigle su na teren kako bi obezbedile lokaciju.