Dva ruska vojna broda operišu na svega 50 kilometara od britanske obale, gde obezbeđuju prolaz za desetine sankcionisanih tankera iz takozvane "flote iz senke" koji direktno finansiraju rat u Ukrajini.

Glavnu ulogu na terenu ima ruska naoružana fregata "Admiral Grigorovič", opremljena krstarećim i protivvazdušnim raketama, kojoj logističku podršku pruža brod za snabdevanje Baltičke flote "PM-82", dužine 122 metra.

Ova dva plovila su u poslednja dva meseca čak tri puta locirana nadomak britanskih obala, gde su pronašla zaklon u neposrednoj blizini vetroparka "Galoper" kod obale grofovije Safok, koji električnom energijom snabdeva 400.000 britanskih domova.

Satelitski snimci pokazuju da ruski brodovi povremeno ulaze u teritorijalne vode Velike Britanije i vrše opasne manevre dopune goriva na otvorenom moru, što drastično povećava rizik od ekološke katastrofe i izlivanja nafte.

Zajednički nadžor NATO saveza i Londona bez zaplena na moru

Prisustvo ruskih vojnih snaga blizu kritične infrastrukture pokrenulo je hitnu nadzornu misiju NATO, u kojoj je holandski ratni brod "Galatea" pratio kretanje ruske flote kroz Severno more, dok su britanski patrolni brodovi i helikopteri "Vajldket" neprekidno držali fregatu na nišanu.

Iako je britanski premijer Kir Starmer još 25. marta ovlastio vojsku da vrši prisilna ukrcavanja i zaplene, britanska mornarica do sada nije zaustavila nijedan sumnjivi brod, uprkos tome što kroz njihovu ekskluzivnu ekonomsku zonu u proseku prolaze najmanje 4 sankcionisana tankera dnevno.

Pomorski eksperti upozoravaju da prisustvo naoružane fregate u pratnji trgovačkih brodova predstavlja direktnu poruku Kremlja da bi bilo kakav pokušaj hapšenja ili zaplene plovila odmah doveo do direktnog oružanog sukoba sa Moskvom.

Snabdevanje vojnih baza i misterija u Atlantiku

Prema zvaničnim podacima obaveštajne agencije "Starbord pomorska inteligencija", najmanje 14 sankcionisanih ruskih tankera prošlo je kroz kanal Lamanš pod direktnom vojnom pratnjom u proteklih 60 dana.

Među njima je i crna lista tankera "Univerzal", koji je uočen 7. aprila kako prevozi naftu, vojnu opremu i rezervne delove za ruske prekomorske baze.

Ovaj brod je nakon prolaska pored britanskih obala krenuo ka Kubi, ali je 21. aprila iznenada zaustavio plovidbu i od tada nepomično skreće i pluta u središnjem delu Atlantskog okeana.

Ministar oružanih snaga Velike Britanije Al Karns izjavio je da su britanske snage u punoj pripravnosti 24 sata dnevno i da prate svaki korak ruskih brodova, dok vojni analitičari upozoravaju da pritisak Rusije neće prestati i da država mora hitno da poveća budžet za odbranu.

