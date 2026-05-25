Predsednik SAD Donald Tramp poručio je danas da pregovori Vašingtona i Teherana "napreduju dobro".

"Biće to ili veliki sporazum za sve, ili neće biti sporazuma uopšte — povratak na ratište i pucanje, ali veće i jače nego ikada ranije — a niko to ne želi. Tokom mojih razgovora u subotu sa predsednikom Muhamedom bin Salmanom Al Saudom iz Saudijske Arabije, Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, emirom Tamimom bin Hamadom bin Kalifom Al Tanijem, premijerom Muhamedom bin Abdulrahmanom bin Jasimom bin Jaberom Al Tanijem i ministrom Alijem al-Tavadijem iz Katara, feldmaršalom Sajedom Asimom Munirom Ahmedom Šahom iz Pakistana, predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom iz Turske, predsednikom Abdelom Fatahom El-Sisijem iz Egipta, kraljem Abdulahom II iz Jordana i kraljem Hamadom bin Isom Al Kalifom iz Bahreina, izjavio sam da bi, nakon celokupnog posla koji su SAD uradile kako bi sklopile ovu veoma složenu slagalicu, trebalo da bude obavezno da sve ove zemlje, kao minimum, istovremeno potpišu Avramov sporazum", naveo je Tramp na Truth Social.

"Te zemlje o kojima se razgovaralo su Saudijska Arabija, Ujedinjene Arapski Emirati (već član!), Katar, Pakistan, Turska, Egipat, Jordan i Bahrein (već član!). Moguće je da 1 ili 2 imaju razlog da to ne učine, i to će biti prihvaćeno, ali većina bi trebalo da bude spremna, voljna i sposobna da ovo rešenje sa Iranom učini daleko istorijskim događajem nego što bi inače bilo. Avramov sporazum se pokazao, za uključene zemlje (UAE, Bahrein, Maroko, Sudan i Kazahstan), kao finansijski, ekonomski i društveni procvat, čak i u ovo vreme konflikta i rata, pri čemu trenutni članovi nikada nisu čak ni sugerisali odlazak, ili pravljenje makar i pauze.

Razlog za to je što je Avramov sporazum bio sjajan za njih, i biće još bolji za sve, i doneće stvarnu moć, snagu i mir na Bliski istok po prvi put u 5.000 godina. To će biti dokument poštovan kao nijedan drugi koji je ikada potpisan, bilo gde u svetu. Njegov nivo važnosti i prestiža biće neprevaziđen!"

"Trebalo bi da počne hitnim potpisivanjem od Saudijske Arabije i Katara, a svi ostali bi trebalo da slede taj primer. Ako to ne učine, ne bi trebalo da budu deo ovog sporazuma jer to pokazuje lošu nameru. U razgovoru sa brojnim gore pomenutim velikim liderima, oni bi bili počastvovani, čim naš dokument bude potpisan, da Islamska Republika Iran bude deo Avramovog sporazuma. Vau, to bi zaista bilo nešto posebno!

Ovo će biti najvažniji sporazum koji će bilo koja od ovih velikih zemalja, ali uvek u konfliktu, ikada potpisati. Ništa u prošlosti, ili u budućnosti, neće ga nadmašiti. Zato obavezno zahtevam da sve zemlje odmah potpišu Avramov sporazum, i da bi, ako Iran potpiše svoj sporazum sa mnom, kao predsednikom SAD, bila čast da i oni budu deo ove neprevaziđene svetske koalicije. Bliski istok bi bio ujedinjen, moćan i ekonomski jak, kao možda nijedna druga oblast, bilo gde u svetu! Putem ove kopije ISTINE, tražim od svojih predstavnika da započnu i uspešno završe proces potpisivanja ovih zemalja u već istorijski Avramov sporazum. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!"

Avramov sporazum je serija diplomatskih ugovora iz 2020. godine kojima su UAE, Bahrein, Maroko i Sudan zvanično priznali Izrael i normalizovali odnose sa njim. Sporazum je postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem uspostavljanja trajne ekonomske i bezbednosne saradnje na Bliskom istoku.